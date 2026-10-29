Enem 2026: qual a diferença entre habitat e nicho ecológico?

Confundir o lugar onde um organismo vive com a maneira como ele participa do ambiente pode atrapalhar uma questão de ecologia. Habitat e nicho ecológico estão na matriz do Enem 2026.

O documento também reúne ecossistemas, fatores bióticos e abióticos, dinâmica de populações e interações entre os seres vivos. Esses conceitos costumam ser compreendidos melhor quando estudados em conjunto.

Na revisão, o candidato pode identificar o ambiente ocupado por um organismo e as relações descritas para ele em cada situação. Textos, mapas e esquemas fornecem pistas para separar os conceitos.

Biologia será aplicada em 15 de novembro. A primeira etapa do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como treinar a diferença na prática

Use exemplos de diferentes espécies e destaque, de um lado, o ambiente descrito e, de outro, as relações, condições e atividades apresentadas. Depois, conecte essas informações ao ecossistema.

As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026. A matriz do Inep indica o conteúdo, mas não prevê quais organismos aparecerão.

Resumo

Revisar: habitat e nicho ecológico



Relacionar: ecossistemas, populações e interações



Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026



Primeiro dia: 8 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.