ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: qual a diferença entre habitat e nicho ecológico?

Conceitos aparecem na matriz de biologia junto de ecossistemas, populações e interações entre seres vivos.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/10/2026 às 0:05
Imagem rawpixel.com no Magnific
Enem 2026: qual a diferença entre habitat e nicho ecológico? FOTO: Imagem rawpixel.com no Magnific

Confundir o lugar onde um organismo vive com a maneira como ele participa do ambiente pode atrapalhar uma questão de ecologia. Habitat e nicho ecológico estão na matriz do Enem 2026.

O documento também reúne ecossistemas, fatores bióticos e abióticos, dinâmica de populações e interações entre os seres vivos. Esses conceitos costumam ser compreendidos melhor quando estudados em conjunto.

Na revisão, o candidato pode identificar o ambiente ocupado por um organismo e as relações descritas para ele em cada situação. Textos, mapas e esquemas fornecem pistas para separar os conceitos.

Biologia será aplicada em 15 de novembro. A primeira etapa do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como treinar a diferença na prática

Use exemplos de diferentes espécies e destaque, de um lado, o ambiente descrito e, de outro, as relações, condições e atividades apresentadas. Depois, conecte essas informações ao ecossistema.

As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026. A matriz do Inep indica o conteúdo, mas não prevê quais organismos aparecerão.

Leia Também

Resumo

  • Revisar: habitat e nicho ecológico
  • Relacionar: ecossistemas, populações e interações
  • Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026
  • Primeiro dia: 8 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

biologia Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.