Enem 2026: pode arrancar página do caderno de questões?

Destacar uma folha para fazer contas ou guardar uma anotação não é permitido no Enem 2026. O caderno de questões e a folha de rascunho devem permanecer inteiros.

O edital inclui entre as condutas que podem provocar eliminação arrancar uma página ou qualquer parte desses materiais. A proibição vale mesmo quando o candidato não pretende levar o pedaço para fora da sala.

Se precisar de espaço para cálculos ou organização das ideias, o participante deve usar os materiais conforme foram entregues, sem rasgar, recortar ou separar trechos.

A regra será aplicada nos dois domingos do exame, marcados para 8 e 15 de novembro de 2026. O cuidado deve continuar até a entrega ou a saída autorizada com os materiais permitidos.

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Como usar o rascunho sem infringir a regra



Faça contas e anotações diretamente nos espaços disponíveis, mantendo todas as páginas presas. Se houver alguma dúvida ou problema com o material, chame o fiscal em vez de tentar modificá-lo.

Em 8 e 15 de novembro de 2026, lembre que o caderno e a folha de rascunho são materiais oficiais durante a aplicação. Destacar qualquer parte pode levar à eliminação.

Resumo

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026



Não pode: destacar página ou parte do caderno



A proibição também vale para a folha de rascunho



Dúvidas ou defeitos: chamar o fiscal

Para mais informações, consulte o site do Inep.