Enem 2026: mineração e metalurgia estão na matriz de química

Transformar um recurso mineral em material utilizado pela sociedade envolve etapas químicas, tecnologia e impactos. Mineração e metalurgia integram o conteúdo do Enem 2026.

A matriz aproxima esses temas dos aspectos científicos, econômicos e ambientais da produção de substâncias. Também cita poluição da água e do ar, contaminação e proteção do ambiente.

Isso abre espaço para interpretar processos produtivos e consequências a partir das informações fornecidas pela questão. O estudo não precisa ficar restrito a nomes de minérios ou etapas decoradas.

Química será aplicada em 15 de novembro, dentro de Ciências da Natureza. A primeira etapa do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como montar uma revisão integrada

Relacione a obtenção de materiais às transformações químicas e aos efeitos sociais e ambientais apresentados nos exercícios. Compare benefícios, resíduos e formas de controle descritas no enunciado.

A matriz orienta os estudos para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não indica qual atividade de mineração ou processo metalúrgico será abordado.

Resumo

Tema: mineração e metalurgia



Relacionar: produção, poluição e proteção ambiental



Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026



Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.