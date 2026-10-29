Enem 2026: mineração e metalurgia estão na matriz de química

Transformar um recurso mineral em material utilizado pela sociedade envolve etapas químicas, tecnologia e impactos. Mineração e metalurgia integram o conteúdo do Enem 2026.
A matriz aproxima esses temas dos aspectos científicos, econômicos e ambientais da produção de substâncias. Também cita poluição da água e do ar, contaminação e proteção do ambiente.
Isso abre espaço para interpretar processos produtivos e consequências a partir das informações fornecidas pela questão. O estudo não precisa ficar restrito a nomes de minérios ou etapas decoradas.
Química será aplicada em 15 de novembro, dentro de Ciências da Natureza. A primeira etapa do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.
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Relacione a obtenção de materiais às transformações químicas e aos efeitos sociais e ambientais apresentados nos exercícios. Compare benefícios, resíduos e formas de controle descritas no enunciado.
A matriz orienta os estudos para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não indica qual atividade de mineração ou processo metalúrgico será abordado.
Resumo
- Tema: mineração e metalurgia
- Relacionar: produção, poluição e proteção ambiental
- Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026
- Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026
Para mais informações, consulte o site do Inep.