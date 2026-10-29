Enem 2026: média, moda e mediana estão na matriz

Um mesmo conjunto de números pode produzir respostas diferentes dependendo da medida escolhida. Média, moda e mediana fazem parte da revisão de matemática para o Enem 2026.

A matriz do Inep reúne essas medidas de tendência central com análise de dados, desvios, variância e probabilidade. As informações podem aparecer em listas, tabelas de frequência ou gráficos.

Antes de calcular, o estudante deve entender o que a questão deseja representar. A média considera o conjunto de valores, enquanto moda e mediana respondem a leituras diferentes dos dados.

Matemática será aplicada em 15 de novembro. O primeiro domingo do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.

Como revisar estatística

Treine a leitura de tabelas e gráficos antes de escolher a operação. Compare média, moda e mediana no mesmo conjunto de dados e observe como valores muito altos ou baixos interferem na interpretação.

A matriz orienta a preparação para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não informa quantas questões usarão cada medida nem antecipa os dados apresentados.

Resumo

Revisar: média, moda e mediana



Também estudar: desvios, variância e análise de dados



Matemática: 15 de novembro de 2026



Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Mais informações no site do Inep

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