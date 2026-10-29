Enem 2026: direitos humanos zeram toda a redação?

Uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos não zera automaticamente toda a redação do Enem. A penalidade indicada pela cartilha é a nota zero na Competência V.

Essa competência avalia a elaboração de uma solução para o problema abordado, ligada à discussão do texto e compatível com os direitos humanos. Cada uma das cinco competências recebe avaliação própria.

A cartilha de 2025 cita como desrespeito propostas que defendam tortura, mutilação, execução sumária ou iniciativas de violência e de justiça pelas próprias mãos. O documento serve de orientação para a preparação, sem substituir as regras do edital de 2026.

A redação será aplicada em 8 de novembro. O segundo dia do Enem 2026 ocorrerá em 15 de novembro.

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A proposta deve indicar uma ação para enfrentar o problema sem retirar direitos ou incentivar violência. Antes de concluir, o candidato pode verificar se a solução respeita as pessoas envolvidas e se está ligada ao tema desenvolvido.

Para o exame de 8 e 15 de novembro de 2026, é importante guardar a diferença: desrespeitar os direitos humanos leva a zero na Competência V, e não necessariamente à anulação integral da redação.

Resumo

Redação: 8 de novembro de 2026



Desrespeito aos direitos humanos: zero na Competência V



Não significa: anulação automática de todo o texto



Segundo dia: 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.