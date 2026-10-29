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Enem 2026: coesão textual ajuda a ligar as ideias

Matriz de linguagens destaca recursos que articulam sequências e constroem a organização interna do texto.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/10/2026 às 0:17
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Enem 2026: coesão textual ajuda a ligar as ideias FOTO: Imagem de magnific

Um texto pode ter frases corretas e, ainda assim, parecer quebrado quando as ideias não se conectam. A coesão textual é um dos pontos previstos em Linguagens no Enem 2026.

A matriz cita recursos linguísticos que articulam as sequências e ajudam a construir a estrutura interna do texto. Também considera referências pessoais, temporais e espaciais, registro, vocabulário e tempos verbais.

Para o estudante, isso significa observar como palavras e expressões retomam informações, indicam relações e conduzem a leitura. O sentido depende da ligação entre as partes, e não apenas de cada frase isolada.

Linguagens será aplicada em 8 de novembro, primeiro domingo do exame. O segundo dia do Enem 2026 ocorrerá em 15 de novembro.

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Como revisar coesão

Leia textos curtos e marque os termos que retomam pessoas, fatos, lugares ou momentos. Depois, identifique os recursos que mostram continuidade, oposição, causa ou conclusão.

A matriz orienta a preparação para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não antecipa o gênero textual nem a forma como a coesão será avaliada.

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Resumo

  • Tema: coesão textual
  • Observar: retomadas e articulação entre sequências
  • Linguagens: 8 de novembro de 2026
  • Segundo dia: 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 Linguagens regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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