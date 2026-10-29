Educação Física na FPS: experiência prática, nota máxima no MEC e visão interprofissional da saúde

A forma como a sociedade enxerga o exercício físico mudou radicalmente. O que antes era associado quase exclusivamente ao esporte de rendimento ou à estética em academias, hoje é reconhecido como pilar indispensável para a prevenção de doenças, longevidade e pilar para a manutenção da saúde mental.

Seguindo essa 'tendência' que veio para ficar, o mercado responde com a maior necessidade do profissional de educação física. Neste sentido, a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) segue como referência na formação de profissionais nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física. Prova disso são os indicadores de qualidade: o curso detém a Nota Máxima (5) no Ministério da Educação (MEC) em ambas as modalidades.

Esse reconhecimento comprova a eficácia do projeto pedagógico, que une a metodologia ativa de ensino, infraestrutura de ponta e vivência prática desde os primeiros períodos.

"Como coordenador, considero que manter esse padrão de qualidade exige um trabalho coletivo e permanente. Nosso compromisso é formar profissionais que não apenas dominem os conhecimentos técnicos da Educação Física, mas que também compreendam sua responsabilidade social e estejam preparados para enfrentar os desafios de uma profissão em constante transformação", explica Fernando Guimarães, coordenador do curso de Educação Física da FPS.

Aprendizagem Baseada em Problemas e formação interprofissional



Imagem de aulas práticas no curso da FPS - Divulgação/FPS

A FPS adota a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), onde os estudantes trabalham em pequenos grupos para solucionar casos reais e desafios concretos da profissão, assumindo o protagonismo do aprendizado enquanto o professor atua como facilitador.

Somado à metodologia ativa, o curso se destaca pela formação interprofissional. Por estar inserida em uma instituição 100% voltada à área da saúde, a Educação Física da FPS promove a troca de experiências constante com estudantes de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Farmácia e Odontologia, preparando o egresso para atuar em equipes multidisciplinares.

Fernando Guimarães, explica que o padrão de qualidade é sustentado pela capacidade de aplicar a teoria com raciocínio crítico.

"Na FPS, entendemos que a qualidade da formação universitária não é medida apenas pela quantidade de conhecimentos transmitidos, mas, principalmente, pela capacidade de o estudante utilizar esses conhecimentos para tomar decisões e intervir de maneira ética, crítica e cientificamente fundamentada na sociedade", defende.

Infraestrutura de ponta

Para garantir que a teoria científica se traduza em competência prática, a FPS dispõe de uma infraestrutura completa em seu campus. Os estudantes contam com um complexo esportivo diversificado, que reúne quadras poliesportivas, piscina semiolímpica, pista de atletismo, campo de futebol, espaços para esportes de areia e salas destinadas à musculação, ginástica e diferentes práticas corporais.



Imagem de aulas práticas no curso de Educação Física na FPS - Divulgação/FPS

A investigação científica e a avaliação funcional são aprofundadas em laboratórios especializados, como os de Movimento Humano, Performance Humana e Anatomia. Nesses espaços, os acadêmicos utilizam tecnologias avançadas para análise do movimento, avaliação física e prescrição de exercícios.

"Na Educação Física, a relação entre teoria e prática é indispensável. O estudante precisa experimentar, avaliar e planejar em situações concretas. Nosso diferencial não está apenas na disponibilidade de equipamentos, mas na maneira como associamos essas experiências práticas à resolução de problemas, à investigação científica e às atividades de extensão que colocam o estudante em contato direto com as reais necessidades da população", explica ainda o coordenador.

Mercado em expansão na Educação Física

Com o aumento da expectativa de vida e a busca contínua por hábitos saudáveis, o mercado para o profissional de Educação Física expandiu consideravelmente. No Bacharelado, os egressos da FPS estão preparados para atuar em academias, centros de treinamento, programas de promoção da saúde, clubes, serviços de avaliação física, gestão esportiva, consultoria remota e atendimento a populações com necessidades específicas.

Já na Licenciatura, a formação está voltada à docência na Educação Básica, campo essencial para o desenvolvimento motor, cognitivo e social de crianças e adolescentes.

A estrutura curricular do curso na FPS conta com um ciclo inicial comum entre Bacharelado e Licenciatura, permitindo que o estudante adquira uma base abrangente sobre o movimento humano antes de aprofundar sua habilitação específica.

"O mercado apresenta perspectivas favoráveis, mas exige qualificação. O diferencial estará no domínio de novas tecnologias e na competência para oferecer serviços seguros e fundamentados em evidências. A prática regular de exercícios constitui um componente fundamental da saúde. Nosso compromisso na FPS é formar profissionais capazes de transformar positivamente a realidade em que atuam", finaliza Fernando Guimarães.