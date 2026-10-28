Enem 2026: sabões e detergentes entram na revisão de química

Produtos usados todos os dias na limpeza também fazem parte do conteúdo de química do Enem 2026. Sabões e detergentes sintéticos aparecem na matriz de referência.
O documento do Inep coloca o tema ao lado de óleos e gorduras, proteínas, enzimas e macromoléculas naturais e sintéticas. Isso permite estudar relações entre composição, propriedades e usos.
Em vez de decorar apenas nomes, a revisão pode partir de situações apresentadas no cotidiano e dos dados fornecidos pelo enunciado. A leitura de esquemas e comparações ajuda a identificar o que a questão pede.
Química integra Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro. O primeiro domingo do Enem 2026 será em 8 de novembro.
Como calcular a nota do Enem com peso?
Como organizar esse conteúdo
Revise sabões e detergentes em conjunto com óleos e gorduras e observe como os materiais são apresentados nos exercícios. Depois, treine questões que relacionem propriedades e aplicações.
A matriz orienta a preparação para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não indica qual produto será citado nem quantas perguntas abordarão o assunto.
Resumo
- Revisar: sabões e detergentes sintéticos
- Relacionar: óleos, gorduras e macromoléculas
- Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026
- Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026
Para mais informações, consulte o site do Inep.