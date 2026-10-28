Enem 2026: sabões e detergentes entram na revisão de química

Produtos usados todos os dias na limpeza também fazem parte do conteúdo de química do Enem 2026. Sabões e detergentes sintéticos aparecem na matriz de referência.

O documento do Inep coloca o tema ao lado de óleos e gorduras, proteínas, enzimas e macromoléculas naturais e sintéticas. Isso permite estudar relações entre composição, propriedades e usos.

Em vez de decorar apenas nomes, a revisão pode partir de situações apresentadas no cotidiano e dos dados fornecidos pelo enunciado. A leitura de esquemas e comparações ajuda a identificar o que a questão pede.

Química integra Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro. O primeiro domingo do Enem 2026 será em 8 de novembro.

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Como organizar esse conteúdo

Revise sabões e detergentes em conjunto com óleos e gorduras e observe como os materiais são apresentados nos exercícios. Depois, treine questões que relacionem propriedades e aplicações.

A matriz orienta a preparação para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não indica qual produto será citado nem quantas perguntas abordarão o assunto.

Resumo

Revisar: sabões e detergentes sintéticos



Relacionar: óleos, gorduras e macromoléculas



Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026



Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.