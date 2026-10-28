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Enem 2026: como deixar o caderno ao sair da sala

Participante deve fechar a prova e colocá-la com a capa para cima antes de se ausentar durante a aplicação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 28/10/2026 às 23:44
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Uma ida ao banheiro durante o Enem 2026 começa com um cuidado ainda dentro da sala: fechar o caderno de prova e deixá-lo com a capa voltada para cima.

A orientação consta no edital e vale sempre que o participante precisar se ausentar durante a aplicação. O objetivo prático é que as questões não permaneçam expostas enquanto a carteira estiver vazia.

A saída temporária também deve seguir o controle dos fiscais. A partir das 13h, no horário de Brasília, a ida ao banheiro é permitida com acompanhamento.

A regra será aplicada em 8 e 15 de novembro de 2026. Antes de levantar, o candidato deve interromper a resolução, fechar o material e aguardar a orientação da equipe.

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O que fazer antes de levantar

Coloque a caneta sobre a carteira, feche o caderno e deixe a capa para cima. Depois, sinalize ao fiscal e só saia quando houver autorização e acompanhamento.

Nos dois domingos do Enem 2026 — 8 e 15 de novembro —, retornar à sala não significa recuperar o tempo usado fora dela. O edital informa que afastamentos não prorrogam a duração da prova.

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Resumo

  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026
  • Antes de sair: fechar o caderno
  • Posição: capa voltada para cima
  • Saída temporária: seguir o acompanhamento dos fiscais

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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