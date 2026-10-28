Enem 2026: ângulos e simetria estão na matriz de matemática

Reconhecer uma rotação, um eixo de simetria ou a posição entre duas retas pode resolver uma questão sem exigir uma conta longa. Esses conteúdos integram a preparação de matemática para o Enem 2026.

A matriz de referência inclui ângulos, posições de retas e simetrias de figuras planas ou espaciais. O mesmo bloco reúne características das formas geométricas, comprimentos, áreas e volumes.

Na revisão, o estudante pode observar como a figura se transforma e quais propriedades permanecem. Desenhos, plantas e padrões visuais ajudam a treinar essa leitura.

Matemática será aplicada em 15 de novembro. O primeiro dia do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.

Como revisar geometria visual

Pratique a identificação de ângulos, retas paralelas ou perpendiculares e eixos de simetria. Depois, combine essas ideias com medidas e características das figuras.

A matriz do Inep orienta os estudos para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não prevê o formato nem a quantidade de questões sobre cada conteúdo.

Resumo

Revisar: ângulos, posições de retas e simetrias



Relacionar: figuras planas e espaciais



Matemática: 15 de novembro de 2026



Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Mais informações no site do Inep

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