Enem 2026: ângulos e simetria estão na matriz de matemática

Reconhecer uma rotação, um eixo de simetria ou a posição entre duas retas pode resolver uma questão sem exigir uma conta longa. Esses conteúdos integram a preparação de matemática para o Enem 2026.
A matriz de referência inclui ângulos, posições de retas e simetrias de figuras planas ou espaciais. O mesmo bloco reúne características das formas geométricas, comprimentos, áreas e volumes.
Na revisão, o estudante pode observar como a figura se transforma e quais propriedades permanecem. Desenhos, plantas e padrões visuais ajudam a treinar essa leitura.
Matemática será aplicada em 15 de novembro. O primeiro dia do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.
Como revisar geometria visual
Pratique a identificação de ângulos, retas paralelas ou perpendiculares e eixos de simetria. Depois, combine essas ideias com medidas e características das figuras.
A matriz do Inep orienta os estudos para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não prevê o formato nem a quantidade de questões sobre cada conteúdo.
Resumo
- Revisar: ângulos, posições de retas e simetrias
- Relacionar: figuras planas e espaciais
- Matemática: 15 de novembro de 2026
- Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026
Mais informações no site do Inep