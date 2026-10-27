Enem 2026: onde deixar o envelope porta-objetos na prova?

Guardar o celular no envelope não encerra o cuidado com os pertences no Enem 2026. Depois de lacrado e identificado, o pacote deve permanecer debaixo da carteira durante a aplicação.

O edital determina que aparelhos eletrônicos fiquem desligados, com alarmes, funções e sistemas desativados. A obrigação começa no ingresso na sala e segue até a saída definitiva do local de provas.

Isso significa que o participante não deve manter o envelope no colo, sobre a mesa ou em outro ponto da sala. Também não deve tentar retirar objetos enquanto ainda estiver no local.

A regra será aplicada nos dois domingos do exame, em 8 e 15 de novembro de 2026. Organizar os pertences antes de entrar ajuda a evitar a necessidade de mexer no pacote depois.

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Como guardar o celular com segurança

Desligue completamente o aparelho e confira se alarmes estão desativados antes de lacrar o envelope. Mesmo dentro do pacote, um eletrônico que emitir som pode levar à eliminação, conforme o edital do Inep.

Nos dias 8 e 15 de novembro de 2026, siga a orientação do chefe de sala e mantenha o envelope identificado debaixo da carteira até deixar definitivamente o local.

Resumo

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026



Envelope: lacrado e identificado



Local: debaixo da carteira



Prazo: do ingresso na sala à saída definitiva do local

Para mais informações, consulte o site do Inep.