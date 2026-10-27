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Enem 2026: onde deixar o envelope porta-objetos na prova?

Pacote deve ficar lacrado, identificado e debaixo da carteira até a saída definitiva do local.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 27/10/2026 às 20:34
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Guardar o celular no envelope não encerra o cuidado com os pertences no Enem 2026. Depois de lacrado e identificado, o pacote deve permanecer debaixo da carteira durante a aplicação.

O edital determina que aparelhos eletrônicos fiquem desligados, com alarmes, funções e sistemas desativados. A obrigação começa no ingresso na sala e segue até a saída definitiva do local de provas.

Isso significa que o participante não deve manter o envelope no colo, sobre a mesa ou em outro ponto da sala. Também não deve tentar retirar objetos enquanto ainda estiver no local.

A regra será aplicada nos dois domingos do exame, em 8 e 15 de novembro de 2026. Organizar os pertences antes de entrar ajuda a evitar a necessidade de mexer no pacote depois.

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Desligue completamente o aparelho e confira se alarmes estão desativados antes de lacrar o envelope. Mesmo dentro do pacote, um eletrônico que emitir som pode levar à eliminação, conforme o edital do Inep.

Nos dias 8 e 15 de novembro de 2026, siga a orientação do chefe de sala e mantenha o envelope identificado debaixo da carteira até deixar definitivamente o local.

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Resumo

  • Provas: 8 e 15 de novembro de 2026
  • Envelope: lacrado e identificado
  • Local: debaixo da carteira
  • Prazo: do ingresso na sala à saída definitiva do local

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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