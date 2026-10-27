Enem 2026: modelos atômicos estão na matriz de química

Entender como a representação do átomo mudou ao longo do tempo ajuda a comparar os modelos usados pela ciência. Esse percurso integra o conteúdo de química do Enem 2026.

A matriz do Inep cita o modelo de Dalton e os modelos de Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. Também inclui estrutura atômica, número atômico, número de massa, isótopos e massa atômica.

A revisão pode ser feita por comparação: quais características cada modelo apresenta e que mudança ele trouxe em relação ao anterior. Essa organização reduz a dependência de uma lista decorada de nomes.

Química faz parte de Ciências da Natureza, prova marcada para 15 de novembro. O Enem 2026 começa em 8 de novembro, com as áreas do primeiro dia.

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Depois de comparar as representações, conecte o tema à estrutura do átomo, aos elementos químicos e à Tabela Periódica, conteúdos que aparecem na mesma parte da matriz.

Para as provas de 8 e 15 de novembro de 2026, use o documento oficial como guia. Ele não aponta qual modelo será abordado nem a frequência desse assunto.

Resumo

Revisar: Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr



Relacionar: estrutura atômica e isótopos



Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026



Primeiro dia: 8 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.