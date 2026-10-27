Enem 2026: desenhos podem anular a redação?

Usar a folha de redação para fazer desenhos ou inserir provocações não é uma forma segura de complementar o texto. No Enem 2026, essas marcas podem levar à anulação da produção.

O edital cita impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Também prevê o mesmo resultado quando há um trecho deliberadamente desconectado do tema proposto.

A palavra decisiva é a intenção expressa na regra: o problema não é um argumento fraco ou uma frase mal construída, mas a inclusão proposital de elementos que buscam desrespeitar ou invalidar a redação.

Essa prova será realizada em 8 de novembro. A aplicação regular do Enem 2026 continuará em 15 de novembro, com as áreas do segundo dia.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como manter a folha focada no texto

Use o espaço definitivo apenas para desenvolver a redação pedida, sem desenhos, recados ou trechos inseridos para provocar a banca. Nome, assinatura ou outra identificação também não devem aparecer no campo do texto.

Antes de entregar a folha em 8 de novembro, confira se todo o conteúdo pertence ao projeto de redação. O segundo domingo do exame está marcado para 15 de novembro de 2026.

Resumo

Redação: 8 de novembro de 2026



Evitar: desenhos, impropérios e formas propositais de anulação



Trecho deliberadamente desconectado do tema: redação anulada



Segundo dia: 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.