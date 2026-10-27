Enem 2026: conjuntos numéricos entram na prova de matemática

Uma questão pode começar com uma situação simples e exigir cuidado com números negativos, frações ou valores decimais. As operações em conjuntos numéricos fazem parte da preparação para o Enem 2026.
A matriz de matemática reúne números naturais, inteiros, racionais e reais. No mesmo bloco aparecem desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões, proporções, porcentagem e juros.
Revisar esses conteúdos ajuda a evitar erros básicos que comprometem problemas mais longos. Antes de calcular, vale identificar que tipo de número aparece e quais operações o enunciado exige.
Matemática será aplicada no segundo domingo, em 15 de novembro. O primeiro dia do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.
Como organizar a revisão numérica
Pratique operações com sinais, frações e decimais, além da comparação de valores. Em seguida, combine esses conhecimentos com razões, porcentagens e situações cotidianas.
A matriz do Inep orienta os estudos para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não informa quantas questões abordarão cada conjunto nem prevê o formato da cobrança.
Resumo
- Conjuntos: naturais, inteiros, racionais e reais
- Também revisar: desigualdades, razões e proporções
- Matemática: 15 de novembro de 2026
- Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026
Mais informações no site do Inep