ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: conjuntos numéricos entram na prova de matemática

Matriz inclui operações com números naturais, inteiros, racionais e reais, além de desigualdades.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 27/10/2026 às 21:03
Imagem de Magnific
Enem 2026: conjuntos numéricos entram na prova de matemática FOTO: Imagem de Magnific

Uma questão pode começar com uma situação simples e exigir cuidado com números negativos, frações ou valores decimais. As operações em conjuntos numéricos fazem parte da preparação para o Enem 2026.

A matriz de matemática reúne números naturais, inteiros, racionais e reais. No mesmo bloco aparecem desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões, proporções, porcentagem e juros.

Revisar esses conteúdos ajuda a evitar erros básicos que comprometem problemas mais longos. Antes de calcular, vale identificar que tipo de número aparece e quais operações o enunciado exige.

Matemática será aplicada no segundo domingo, em 15 de novembro. O primeiro dia do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.

Leia Também

Como organizar a revisão numérica

Pratique operações com sinais, frações e decimais, além da comparação de valores. Em seguida, combine esses conhecimentos com razões, porcentagens e situações cotidianas.

A matriz do Inep orienta os estudos para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não informa quantas questões abordarão cada conjunto nem prevê o formato da cobrança.

Resumo

  • Conjuntos: naturais, inteiros, racionais e reais
  • Também revisar: desigualdades, razões e proporções
  • Matemática: 15 de novembro de 2026
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Mais informações no site do Inep

Como calcular a nota do Enem com peso?

Tags

Enem 2026 Matemática regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.