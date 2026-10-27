Enem 2026: até que horas é preciso chegar à sala?

Estar dentro do local de prova não basta se o candidato ainda não chegou à sala no momento exigido. No Enem 2026, o participante deve se apresentar à porta da sala até 13h, no horário de Brasília.

Esse é o limite indicado pelo edital para os procedimentos de identificação. A referência vale para todo o país, inclusive nos estados com fuso diferente do horário de Brasília.

Depois disso, os participantes aguardam na sala das 13h às 13h30, quando será autorizado o início do exame. Nesse período, devem seguir as determinações do chefe de sala.

O procedimento será repetido em 8 e 15 de novembro de 2026, as duas datas da aplicação regular. Planejar o trajeto com antecedência evita transformar os minutos finais em risco de ausência.

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Por que o horário de Brasília exige atenção

Quem mora em outro fuso deve converter os horários antes do dia da prova e usar a orientação oficial do Inep como referência. O relógio local pode não coincidir com o cronograma divulgado.

Para 8 e 15 de novembro de 2026, considere o tempo necessário para deslocamento, entrada no prédio e localização da sala. O participante precisa estar na porta da sala até 13h, e não apenas nas proximidades.

Resumo

Apresentação à porta da sala: até 13h



Espera na sala: das 13h às 13h30



Horários: sempre de Brasília



Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.