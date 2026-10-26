Enem 2026: polímeros e plásticos estão na matriz de química

Embalagens, tecidos, utensílios e borrachas ajudam a perceber como os polímeros fazem parte do cotidiano. O tema está entre os conteúdos de química previstos para o Enem 2026.

A matriz de referência cita macromoléculas naturais e sintéticas, noções básicas sobre polímeros e borracha natural e sintética. Também nomeia polietileno, poliestireno, PVC, Teflon e náilon.

A revisão pode comparar materiais, estruturas e propriedades em situações apresentadas pela questão. O estudante também deve estar preparado para interpretar usos e impactos a partir dos dados do enunciado.

Química integra Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro. A primeira etapa do Enem 2026 será realizada em 8 de novembro.

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Como organizar o conteúdo

Separe os exemplos de macromoléculas naturais e sintéticas listados na matriz e observe como diferentes materiais aparecem em produtos do dia a dia. Depois, faça exercícios que relacionem propriedades e aplicações.

Para 8 e 15 de novembro de 2026, a matriz funciona como guia, sem prever qual polímero aparecerá ou quantas questões tratarão do assunto.

Resumo

Tema: polímeros e macromoléculas



Exemplos da matriz: PVC, náilon, polietileno e Teflon



Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026



Primeiro dia: 8 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.