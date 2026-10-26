Enem 2026: letra ilegível pode anular a redação

Uma redação com boas ideias ainda precisa ser compreendida por quem vai corrigi-la. No Enem 2026, a falta de legibilidade pode causar a anulação do texto.

O edital especifica que isso ocorre quando a letra impede a leitura por dois avaliadores independentes. A regra não exige uma caligrafia bonita, mas torna indispensável que o conteúdo possa ser lido.

Durante a preparação, o candidato pode observar se mantém letras, palavras e sinais compreensíveis quando escreve com tempo limitado. Treinar apenas no teclado não reproduz essa condição da prova.

A redação será aplicada em 8 de novembro. O segundo dia do Enem 2026 está marcado para 15 de novembro, completando a aplicação regular.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como cuidar da legibilidade no dia

Escreva em tamanho que caiba nas linhas sem apertar excessivamente as palavras e releia trechos em que a letra ficou confusa. A cartilha do participante orienta a produção textual, enquanto o edital reúne as condições de anulação.

Em 8 de novembro, reserve alguns minutos para conferir a folha definitiva antes da entrega. As provas do Enem 2026 continuam em 15 de novembro.

Resumo

Redação: 8 de novembro de 2026



Segundo dia: 15 de novembro de 2026



Exigência: texto legível para dois avaliadores



Letra que impossibilite a leitura: redação anulada

Para mais informações, consulte o site do Inep.