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Enem 2026: letra ilegível pode anular a redação

Regra se aplica quando o texto não pode ser lido por dois avaliadores independentes, segundo o edital.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 26/10/2026 às 17:15
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Enem 2026: assinar a redação pode anular o texto FOTO: Imagem de jcomp no Magnific

Uma redação com boas ideias ainda precisa ser compreendida por quem vai corrigi-la. No Enem 2026, a falta de legibilidade pode causar a anulação do texto.

O edital especifica que isso ocorre quando a letra impede a leitura por dois avaliadores independentes. A regra não exige uma caligrafia bonita, mas torna indispensável que o conteúdo possa ser lido.

Durante a preparação, o candidato pode observar se mantém letras, palavras e sinais compreensíveis quando escreve com tempo limitado. Treinar apenas no teclado não reproduz essa condição da prova.

A redação será aplicada em 8 de novembro. O segundo dia do Enem 2026 está marcado para 15 de novembro, completando a aplicação regular.

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Como cuidar da legibilidade no dia

Escreva em tamanho que caiba nas linhas sem apertar excessivamente as palavras e releia trechos em que a letra ficou confusa. A cartilha do participante orienta a produção textual, enquanto o edital reúne as condições de anulação.

Em 8 de novembro, reserve alguns minutos para conferir a folha definitiva antes da entrega. As provas do Enem 2026 continuam em 15 de novembro.

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Resumo

  • Redação: 8 de novembro de 2026
  • Segundo dia: 15 de novembro de 2026
  • Exigência: texto legível para dois avaliadores
  • Letra que impossibilite a leitura: redação anulada

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 redação do Enem regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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