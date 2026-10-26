Enem 2026: gêneros digitais exigem atenção à função social

Uma mensagem, uma publicação ou outro texto digital não deve ser lido apenas pelo conteúdo escrito. No Enem 2026, também importa perceber quem fala, para quem fala e qual função aquela comunicação cumpre.

A matriz de Linguagens inclui o estudo dos gêneros digitais, o impacto e a função social das tecnologias da comunicação, a caracterização dos interlocutores e os recursos linguísticos utilizados.

Isso pede atenção ao suporte, ao grau de formalidade, à escolha de palavras e aos efeitos produzidos. A mesma informação pode assumir sentidos diferentes conforme o público e o ambiente em que circula.

Linguagens será aplicada em 8 de novembro, primeiro dia do exame. A aplicação regular do Enem 2026 termina em 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como treinar a leitura de textos digitais

Compare textos destinados a públicos diferentes e identifique objetivo, interlocutores, linguagem e recursos usados. Observe também como o formato digital interfere na organização da mensagem.

Para as provas de 8 e 15 de novembro de 2026, use a matriz como referência do campo de estudo. Ela não antecipa quais plataformas ou gêneros serão apresentados.

Resumo

Revisar: gêneros digitais



Observar: interlocutores, linguagem e função social



Linguagens: 8 de novembro de 2026



Segundo dia: 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.