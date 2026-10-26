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ENEM 2026

Enem 2026: democracia direta e representativa podem cair?

Matriz de ciências humanas inclui cidadania, formas de democracia e direitos do cidadão.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 26/10/2026 às 18:00
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Enem 2026: democracia direta e representativa podem cair? FOTO: Imagem de drazen_zigic no Magnific

Entender quem participa das decisões e de que maneira essa participação ocorre é um caminho para diferenciar formas de democracia. O assunto está no campo de Ciências Humanas do Enem 2026.

A matriz reúne cidadania e democracia na Antiguidade, Estado e direitos do cidadão a partir da Idade Moderna e democracia direta, indireta e representativa.

Esses pontos podem ser estudados por comparação, observando contextos históricos e formas de organização política. O documento também valoriza a relação entre cidadania, democracia, lutas sociais e inclusão.

Ciências Humanas será aplicada no primeiro domingo, em 8 de novembro. O segundo dia do Enem 2026 ocorrerá em 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como comparar os conceitos

Monte um quadro simples com as formas de participação e representação ligadas a cada modelo. Em seguida, observe como cidadania e direitos mudam conforme o período histórico e a organização da sociedade.

A matriz orienta a revisão para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não indica a frequência do tema nem prevê o enfoque usado na prova.

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Resumo

  • Conteúdos: cidadania e democracia
  • Comparar: democracia direta, indireta e representativa
  • Ciências Humanas: 8 de novembro de 2026
  • Segundo dia: 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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