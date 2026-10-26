Enem 2026: democracia direta e representativa podem cair?

Entender quem participa das decisões e de que maneira essa participação ocorre é um caminho para diferenciar formas de democracia. O assunto está no campo de Ciências Humanas do Enem 2026.
A matriz reúne cidadania e democracia na Antiguidade, Estado e direitos do cidadão a partir da Idade Moderna e democracia direta, indireta e representativa.
Esses pontos podem ser estudados por comparação, observando contextos históricos e formas de organização política. O documento também valoriza a relação entre cidadania, democracia, lutas sociais e inclusão.
Ciências Humanas será aplicada no primeiro domingo, em 8 de novembro. O segundo dia do Enem 2026 ocorrerá em 15 de novembro.
Como calcular a nota do Enem com peso?
Como comparar os conceitos
Monte um quadro simples com as formas de participação e representação ligadas a cada modelo. Em seguida, observe como cidadania e direitos mudam conforme o período histórico e a organização da sociedade.
A matriz orienta a revisão para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não indica a frequência do tema nem prevê o enfoque usado na prova.
Resumo
- Conteúdos: cidadania e democracia
- Comparar: democracia direta, indireta e representativa
- Ciências Humanas: 8 de novembro de 2026
- Segundo dia: 15 de novembro de 2026
Para mais informações, consulte o site do Inep.