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Enem 2026: como revisar grandezas, medidas e escalas

Matriz de matemática relaciona unidades de medida a problemas do cotidiano, áreas, volumes e representações.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 26/10/2026 às 17:24
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Converter metros em quilômetros ou interpretar a escala de uma planta pode ser o passo decisivo de uma questão. Grandezas, unidades de medida e escalas fazem parte da matriz de matemática do Enem 2026.

O documento do Inep também relaciona comprimentos, áreas e volumes. A habilidade esperada envolve identificar relações entre grandezas e usar medidas para resolver situações do cotidiano.

Antes de calcular, o estudante deve observar se os dados usam a mesma unidade. Uma resposta pode sair errada mesmo com a conta correta quando metros, centímetros, litros ou outras medidas são misturados sem conversão.

A prova de Matemática será realizada em 15 de novembro. O primeiro domingo do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.

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Treine conversões e problemas com mapas, plantas, recipientes, distâncias e dimensões. Ao usar uma escala, identifique o que pertence à representação e o que corresponde à medida real.

A matriz orienta os estudos para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não informa a quantidade nem o formato das questões. O foco deve estar na interpretação dos dados e das unidades.

Resumo

  • Revisar: grandezas, unidades de medida e escalas
  • Relacionar: comprimentos, áreas e volumes
  • Matemática: 15 de novembro de 2026
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Mais informações no site do Inep

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