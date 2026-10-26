Enem 2026: como revisar grandezas, medidas e escalas

Converter metros em quilômetros ou interpretar a escala de uma planta pode ser o passo decisivo de uma questão. Grandezas, unidades de medida e escalas fazem parte da matriz de matemática do Enem 2026.
O documento do Inep também relaciona comprimentos, áreas e volumes. A habilidade esperada envolve identificar relações entre grandezas e usar medidas para resolver situações do cotidiano.
Antes de calcular, o estudante deve observar se os dados usam a mesma unidade. Uma resposta pode sair errada mesmo com a conta correta quando metros, centímetros, litros ou outras medidas são misturados sem conversão.
A prova de Matemática será realizada em 15 de novembro. O primeiro domingo do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro.
Como montar uma revisão prática
Treine conversões e problemas com mapas, plantas, recipientes, distâncias e dimensões. Ao usar uma escala, identifique o que pertence à representação e o que corresponde à medida real.
A matriz orienta os estudos para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não informa a quantidade nem o formato das questões. O foco deve estar na interpretação dos dados e das unidades.
Resumo
- Revisar: grandezas, unidades de medida e escalas
- Relacionar: comprimentos, áreas e volumes
- Matemática: 15 de novembro de 2026
- Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026
Mais informações no site do Inep