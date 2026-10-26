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Enem 2026: boné e óculos escuros podem ser usados na prova?

Edital determina que acessórios de cabeça e óculos escuros fiquem guardados no envelope porta-objetos.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 26/10/2026 às 17:11
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Enem 2026: boné e óculos escuros podem ser usados na prova? FOTO: Imagem de 8photo no Magnific

Chegar ao Enem 2026 usando boné, chapéu ou óculos escuros exige atenção antes do início da prova. Esses acessórios não podem permanecer fora do envelope porta-objetos dentro da sala.

A lista do edital inclui boné, chapéu, viseira, gorro e itens semelhantes, além dos óculos escuros. O material deve ser guardado no envelope entregue pelo chefe de sala.

Portar esses objetos fora do envelope ao iniciar o exame aparece entre as situações que podem provocar a eliminação do participante. A orientação é cumprir o procedimento assim que entrar na sala.

A regra vale no primeiro domingo, 8 de novembro, e no segundo, 15 de novembro de 2026. Quem costuma sair de casa com algum desses acessórios pode se organizar para guardá-lo sem demora.

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O que fazer ao entrar na sala

Espere as instruções da equipe de aplicação e coloque os itens indicados no envelope porta-objetos. O edital também relaciona relógios, aparelhos eletrônicos e outros materiais que não podem ficar disponíveis durante a prova.

Nos dias 8 e 15 de novembro de 2026, mantenha o envelope conforme a orientação dos fiscais. Em caso de dúvida dentro da sala, procure a equipe antes do início do exame.

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Resumo

  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026
  • Guardar: boné, chapéu, viseira, gorro e similares
  • Óculos escuros: também ficam no envelope
  • Item fora do envelope ao iniciar: risco de eliminação

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Jefferson Albuquerque
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