Enem 2026: antígenos e anticorpos entram na revisão de biologia

Questões sobre o funcionamento do organismo podem exigir que o candidato conecte diferentes conceitos, em vez de apenas recordar nomes. Antígenos e anticorpos integram o conteúdo de biologia do Enem 2026.
Na matriz do Inep, o tema aparece no conjunto sobre hereditariedade e diversidade da vida. O documento também reúne grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes.
Uma revisão útil deve ajudar a reconhecer como esses tópicos se relacionam em situações apresentadas por textos, esquemas ou dados. A matriz define o campo de estudo, mas não anuncia o recorte da prova.
Biologia faz parte de Ciências da Natureza, marcada para 15 de novembro. O Enem 2026 começa em 8 de novembro, com as provas do primeiro dia.
Como calcular a nota do Enem com peso?
O que relacionar durante os estudos
Revise antígenos e anticorpos em conjunto com grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes, mantendo claras as relações propostas pelo material de estudo. Depois, pratique a leitura de esquemas e situações-problema.
As datas da aplicação regular são 8 e 15 de novembro de 2026. A matriz não informa a frequência do conteúdo e não permite prever uma questão específica.
Resumo
- Revisar: antígenos e anticorpos
- Relacionar: grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes
- Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026
- Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026
Para mais informações, consulte o site do Inep.