Enem 2026: antígenos e anticorpos entram na revisão de biologia

Questões sobre o funcionamento do organismo podem exigir que o candidato conecte diferentes conceitos, em vez de apenas recordar nomes. Antígenos e anticorpos integram o conteúdo de biologia do Enem 2026.

Na matriz do Inep, o tema aparece no conjunto sobre hereditariedade e diversidade da vida. O documento também reúne grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes.

Uma revisão útil deve ajudar a reconhecer como esses tópicos se relacionam em situações apresentadas por textos, esquemas ou dados. A matriz define o campo de estudo, mas não anuncia o recorte da prova.

Biologia faz parte de Ciências da Natureza, marcada para 15 de novembro. O Enem 2026 começa em 8 de novembro, com as provas do primeiro dia.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que relacionar durante os estudos

Revise antígenos e anticorpos em conjunto com grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes, mantendo claras as relações propostas pelo material de estudo. Depois, pratique a leitura de esquemas e situações-problema.

As datas da aplicação regular são 8 e 15 de novembro de 2026. A matriz não informa a frequência do conteúdo e não permite prever uma questão específica.

Resumo

Revisar: antígenos e anticorpos



Relacionar: grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes



Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026



Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.