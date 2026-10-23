Redação nota 1000: 5 dicas práticas de como se parar para o ENEM 2026

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) acontece nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro final de semana, a prova conta com 90 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Suas Tecnologias e a redação - essa última que costuma ser cercada por grande expectativa por parte dos estudantes. No modelo dissertativo-argumentativo, o texto exige repertório sociocultural, além de uma proposta de intervenção de acordo com o tema escolhido.

Cercada por cinco competências, a redação do ENEM é de suma importância para qualquer curso escolhido pelo fera. Assim, para garantir a tão sonhada nota mil, é necessário não só apresentar uma boa escrita e proposta, como unir todos os requisitos exigidos de forma quase impecável.

"Conquistar a nota mil na redação do ENEM exige mais do que escrever bem e defender uma opinião. É preciso organizar os argumentos, manter a coerência ao longo do texto e apresentar soluções concretas para o problema discutido", explica o professor de redação Nelson de Castro, do Colégio Madre de Deus.

Preparação o ano inteiro

Para o bom desempenho na redação, a prática constante é uma das chaves. No Colégio Madre de Deus, esse acompanhamento acontece durante todo o ano letivo - com simulados e correções. Agora na reta final, a instituição volta-se ainda mais para o aluno com o atendimento individual, no qual o estudante é convidado a reescrever partes específicas que apresentam lacunas argumentativas.

A equipe docente fica responsável por analisar detalhadamente o texto de cada candidato, fornecendo também auxílio estratégico para construção de repertório acadêmico, emocional e sociocultural.

Como tirar uma redação nota 1000 no ENEM?



Redação do Enem - Imagem de Jcomp no Magnific

1. Identifique os cinco elementos obrigatórios

Uma proposta de intervenção para ser considerada completa pelo corretor do Enem precisa responder, de forma clara, a cinco perguntas essenciais:

Agente (Quem?): A instituição ou entidade responsável por executar a medida (ex: Ministério da Educação, Ministério da Saúde).

Ação (O que será feito?): A medida concreta que enfrentará a problemática apresentada.

Meio/Modo (Como será feito?): Os mecanismos e estratégias utilizados para colocar a ação em prática.

Efeito (Para que será feito?): O resultado esperado com a implementação da medida.

Detalhamento (Informação adicional): Uma explicação, justificativa ou exemplo que amplie e especifique um dos quatro elementos anteriores.

2. Conecte a solução aos argumentos do texto

A proposta de intervenção não pode surgir como um "anexo" isolado no parágrafo de conclusão. Ela deve estar diretamente integrada ao projeto de texto e dialogar com a tese e com os problemas apontados nos parágrafos de desenvolvimento.

"Se o candidato desenvolve um argumento sobre a falta de acesso à educação, por exemplo, a solução deve enfrentar esse problema específico. Uma proposta que não dialoga com a discussão anterior compromete a coerência do texto e transmite a impressão de que foi incluída apenas para cumprir uma exigência da prova", aponta Nelson de Castro, professor do Colégio Madre de Deus.

3. Escolha um agente com competência real para agir

Definir quem executará a solução é um ponto crítico. O agente escolhido deve ter atribuições institucionais e legais compatíveis com a ação proposta.

Em um tema ligado à segurança pública, por exemplo, o candidato deve avaliar se a medida cabe ao Poder Executivo, ao Congresso Nacional ou às forças policiais. Atribuir a responsabilidade a termos vagos ou genéricos - como "a sociedade", "o governo" ou "alguém" - enfraquece a proposta e impede que o leitor compreenda como a solução seria viabilizada.

4. Seja específico ao apresentar a ação e o modo de execução

Frases genéricas como "é preciso conscientizar a população" ou "deve-se melhorar o serviço" não garantem boa pontuação. É necessário detalhar de que forma a medida sairá do papel.

O candidato deve indicar ferramentas e estratégias concretas, tais como:

Campanhas educativas mídias de massa;

Programas estaduais de formação profissional;

Ampliação de verbas orçamentárias específicas;

Criação de canais oficiais de fiscalização.

5. Use o detalhamento para dar concretude à proposta

O detalhamento é o elemento que demonstra maturidade escrita e viabilidade prática. Ele serve para esclarecer a aplicação da medida.

Se a sugestão for a criação de uma campanha educativa, o estudante pode detalhar indicando, por exemplo, que ela será realizada nas redes públicas de ensino por meio de oficinas interativas e materiais paradidáticos. Essa informação complementar transforma uma ideia abstrata em um plano de ação palpável.