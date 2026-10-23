IA no ensino superior: para o Ser Educacional, o futuro do trabalho exige discernimento e não apenas ferramentas

A inteligência artificial (IA) deixou de ser apenas uma tendência para se tornar parte do cotidiano e um dos principais motores de transformação do mercado de trabalho — exigindo, consequentemente, mais da formação profissional. Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 23% dos empregos passarão por transformações estruturais nos próximos anos devido à automação e aos avanços tecnológicos.

Para o vice-presidente do Grupo Ser Educacional (mantenedor da UNINASSAU), Joaldo Diniz, a inteligência artificial é uma grande aliada da formação educacional e profissional, desde que haja intenção pedagógica e responsabilidade. Na visão do executivo, quanto mais poderosa é a ferramenta, mais importante se torna o discernimento de quem a utiliza.

Joaldo Diniz, vice presidente do Grupo Ser Educacional, afirma que a incorporação da IA na educação é benéfica para o estudante e para o professor - Divulgação/UNINASSAU

Na avaliação de Diniz, há uma clara diferença entre usar a IA para aprender e usá-la para evitar o aprendizado: “Pedir que ela explique um conceito de outra maneira, proponha exercícios ou ajude a comparar argumentos pode ser muito produtivo. Entregar uma resposta sem compreender o que está escrito é outra coisa. Nosso desafio é ensinar o aluno a questionar, verificar e construir conhecimento. A velocidade da resposta não pode substituir a profundidade da compreensão.”

O gestor defende que o estudante não pode transferir sua responsabilidade para a máquina. “Para usar a IA como copiloto, é necessário dominar os fundamentos da profissão. Quem não compreende o assunto tem mais dificuldade para perceber quando a resposta está errada, incompleta ou enviesada”, pontua.

Tecnologia incorporada à formação educacional e profissional

Ciente da necessidade de preparar o estudante para um mercado em que a inteligência artificial atravessa diferentes profissões, a UNINASSAU lançou o ecossistema ProfissionAIs e integrou disciplinas gratuitas de IA ao cronograma acadêmico.

“Primeiro veio o curso livre gratuito de IA generativa, com 20 horas, on-line, aberto a alunos do presencial, do EaD e da pós. Depois, a disciplina de IA Aplicada entrou no cronograma acadêmico, com professor ao vivo, atividades e avaliação. Desta forma, o impacto no currículo é direto: o estudante de Direito, de Enfermagem ou de Engenharia aprende a aplicar a IA na própria área. O ProfissionAIs completa esse movimento, com portal de conteúdos e a série documental ProfissionAIs do Presente, que mostra profissionais reais usando IA no dia a dia”, detalha o vice-presidente.

Leia Também Como a UNINASSAU está integrando a Inteligência Artificial à sala de aula

A proposta é consolidar uma formação em IA fundamentada em frentes complementares: conteúdos e estudos de caso no ecossistema ProfissionAIs, capacitação livre e gratuita e a inserção da disciplina de IA Aplicada na trajetória acadêmica regular.

Outra solução que agrega à formação dos estudantes é a Sofia, ecossistema proprietário de IA do grupo. "Temos aplicações voltadas à tutoria acadêmica, ao apoio à correção com critérios definidos pelos professores e a processos como validação documental e análise de aproveitamento de disciplinas. Isso mostra que a inovação envolve tanto o aprendizado quanto a experiência do aluno com a instituição", explica Diniz.

O executivo reforça que o uso de IA não deve ser restrito aos cursos de tecnologia e que a aplicação da ferramenta precisa respeitar as especificidades de cada área: “Não podemos tratar esse conhecimento como algo restrito à Tecnologia da Informação. O futuro advogado, administrador, professor ou profissional de saúde também precisa compreender suas possibilidades e seus limites”.

Tecnologia como aliada na redução de desigualdades

O porta-voz acredita que o uso da tecnologia no ensino — tanto da IA quanto do ensino a distância (EAD) — pode atenuar a desigualdade social, mas pondera que também pode ampliar a discrepância se apenas uma parcela dos estudantes tiver condições de usufruí-la plenamente.

Leia Também EaD: como garantir democratização do ensino de qualidade e ingresso no mercado de trabalho

“Disponibilizar uma plataforma é diferente de garantir uma oportunidade real de aprendizagem. O compromisso deve ser com essa oportunidade, independentemente de o aluno estar em um grande centro, em uma cidade do interior ou estudando a distância”, destaca.

Ele ressalta que, no Grupo Ser Educacional, as disciplinas mantêm a mesma matriz curricular em todas as unidades, combinando aulas ao vivo com gravações para atender a quem trabalha ou enfrenta conexões instáveis. Diniz afirma ainda que o compromisso social da instituição ultrapassa os muros acadêmicos: “O Projeto Capacita, por exemplo, abriu mais de 34 mil vagas gratuitas para a comunidade, com ênfase em IA.”

Na perspectiva da liderança do grupo, estratégias efetivas de equidade devem combinar recursos acessíveis, orientação constante e suporte pedagógico, oferecendo alternativas para momentos de limitação tecnológica e monitorando o engajamento real dos estudantes.

Relação professor-tecnologia-aluno

Joaldo Diniz ressalta que a incorporação da tecnologia beneficia igualmente o corpo docente. Um exemplo prático é a personalização da jornada no Projeto Despertar — iniciativa voltada ao acolhimento e nivelamento de calouros. A ferramenta identifica lacunas de aprendizagem no ingresso, o curso livre permite o estudo no próprio ritmo do aluno e as aulas gravadas servem como material de consulta contínua.

“Um aluno pode precisar retomar um fundamento; outro, de mais exemplos; e um terceiro pode estar pronto para um desafio maior. A IA ajuda a identificar essas necessidades e a oferecer caminhos diferentes para alcançar os mesmos objetivos de aprendizagem. Personalizar não é deixar o aluno sozinho diante de uma tela. É ajudá-lo a avançar e reconhecer quando a intervenção humana é necessária”, pontua.

O vice-presidente destaca também a função de tutoria da ferramenta Sofia, que utiliza a bibliografia e os conteúdos oficiais da instituição como base de conhecimento. “Isso aproxima o apoio digital da proposta acadêmica, embora não dispense o acompanhamento pedagógico.”

Leia Também Tecnologia e fator humano: veja como se preparar para um mercado de trabalho cada vez mais exigente

Na instituição, a capacitação docente figura como prioridade. Diniz defende que a formação contínua ideal deve unir letramento em IA, aplicação didática e uso responsável. “Isso significa trabalhar com situações concretas: preparar uma aula, construir uma atividade, revisar um material e analisar criticamente uma resposta incorreta gerada pela própria máquina.”

A pós-graduação em IA Aplicada à Didática do Ensino da UNINASSAU reflete essa diretriz, com foco estruturado em planejamento, produção de materiais, metodologias de avaliação e personalização da aprendizagem.

Integração entre tecnologia, aprendizagem e gestão

Segundo o gestor, o próximo passo da UNINASSAU é aprofundar a integração entre tecnologia, aprendizagem e gestão, ampliando a capacidade de mensurar os impactos reais das inovações no desempenho acadêmico. "Precisamos avaliar se a inovação ajuda o aluno a compreender melhor, avançar na formação e se preparar para o mercado. O número de ferramentas disponíveis, por si só, diz muito pouco", explica.

Para 2030, o executivo projeta uma universidade com jornadas mais flexíveis, suporte personalizado e redução do tempo gasto em tarefas burocráticas — abrindo espaço para que o professor atue de forma mais estratégica na orientação, na mediação de projetos e no desenvolvimento de competências humanas.

“Quanto mais a IA participar da nossa rotina, mais importantes serão o pensamento crítico, a ética, a criatividade e a capacidade de colaborar. A universidade precisa formar pessoas capazes de conduzir essa transformação, compreender suas consequências e fazer escolhas responsáveis”, finaliza.