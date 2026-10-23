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TECNOLOGIA

IA no ensino superior: para o Ser Educacional, o futuro do trabalho exige discernimento e não apenas ferramentas

Projetos acadêmicos da UNINASSAU capacitam estudantes de diversas áreas para utilizar ferramentas de IA como apoio às decisões no mercado de trabalho

Paloma Xavier
Paloma Xavier
Publicado em 27/10/2026 às 14:48
Pexels
A inteligência artificial (IA) impacta não apenas o mercado de trabalho, como também exige mais da formação profissional FOTO: Pexels

A inteligência artificial (IA) deixou de ser apenas uma tendência para se tornar parte do cotidiano e um dos principais motores de transformação do mercado de trabalho — exigindo, consequentemente, mais da formação profissional. Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 23% dos empregos passarão por transformações estruturais nos próximos anos devido à automação e aos avanços tecnológicos.

Para o vice-presidente do Grupo Ser Educacional (mantenedor da UNINASSAU), Joaldo Diniz, a inteligência artificial é uma grande aliada da formação educacional e profissional, desde que haja intenção pedagógica e responsabilidade. Na visão do executivo, quanto mais poderosa é a ferramenta, mais importante se torna o discernimento de quem a utiliza.

Divulgação/UNINASSAU
Joaldo Diniz, vice presidente do Grupo Ser Educacional, afirma que a incorporação da IA na educação é benéfica para o estudante e para o professor - Divulgação/UNINASSAU

Na avaliação de Diniz, há uma clara diferença entre usar a IA para aprender e usá-la para evitar o aprendizado: “Pedir que ela explique um conceito de outra maneira, proponha exercícios ou ajude a comparar argumentos pode ser muito produtivo. Entregar uma resposta sem compreender o que está escrito é outra coisa. Nosso desafio é ensinar o aluno a questionar, verificar e construir conhecimento. A velocidade da resposta não pode substituir a profundidade da compreensão.”

O gestor defende que o estudante não pode transferir sua responsabilidade para a máquina. “Para usar a IA como copiloto, é necessário dominar os fundamentos da profissão. Quem não compreende o assunto tem mais dificuldade para perceber quando a resposta está errada, incompleta ou enviesada”, pontua.

Tecnologia incorporada à formação educacional e profissional

Ciente da necessidade de preparar o estudante para um mercado em que a inteligência artificial atravessa diferentes profissões, a UNINASSAU lançou o ecossistema ProfissionAIs e integrou disciplinas gratuitas de IA ao cronograma acadêmico.

“Primeiro veio o curso livre gratuito de IA generativa, com 20 horas, on-line, aberto a alunos do presencial, do EaD e da pós. Depois, a disciplina de IA Aplicada entrou no cronograma acadêmico, com professor ao vivo, atividades e avaliação. Desta forma, o impacto no currículo é direto: o estudante de Direito, de Enfermagem ou de Engenharia aprende a aplicar a IA na própria área. O ProfissionAIs completa esse movimento, com portal de conteúdos e a série documental ProfissionAIs do Presente, que mostra profissionais reais usando IA no dia a dia”, detalha o vice-presidente.

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A proposta é consolidar uma formação em IA fundamentada em frentes complementares: conteúdos e estudos de caso no ecossistema ProfissionAIs, capacitação livre e gratuita e a inserção da disciplina de IA Aplicada na trajetória acadêmica regular.

Outra solução que agrega à formação dos estudantes é a Sofia, ecossistema proprietário de IA do grupo. "Temos aplicações voltadas à tutoria acadêmica, ao apoio à correção com critérios definidos pelos professores e a processos como validação documental e análise de aproveitamento de disciplinas. Isso mostra que a inovação envolve tanto o aprendizado quanto a experiência do aluno com a instituição", explica Diniz.

O executivo reforça que o uso de IA não deve ser restrito aos cursos de tecnologia e que a aplicação da ferramenta precisa respeitar as especificidades de cada área: “Não podemos tratar esse conhecimento como algo restrito à Tecnologia da Informação. O futuro advogado, administrador, professor ou profissional de saúde também precisa compreender suas possibilidades e seus limites”.

Tecnologia como aliada na redução de desigualdades

O porta-voz acredita que o uso da tecnologia no ensino — tanto da IA quanto do ensino a distância (EAD) — pode atenuar a desigualdade social, mas pondera que também pode ampliar a discrepância se apenas uma parcela dos estudantes tiver condições de usufruí-la plenamente.

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“Disponibilizar uma plataforma é diferente de garantir uma oportunidade real de aprendizagem. O compromisso deve ser com essa oportunidade, independentemente de o aluno estar em um grande centro, em uma cidade do interior ou estudando a distância”, destaca.

Ele ressalta que, no Grupo Ser Educacional, as disciplinas mantêm a mesma matriz curricular em todas as unidades, combinando aulas ao vivo com gravações para atender a quem trabalha ou enfrenta conexões instáveis. Diniz afirma ainda que o compromisso social da instituição ultrapassa os muros acadêmicos: “O Projeto Capacita, por exemplo, abriu mais de 34 mil vagas gratuitas para a comunidade, com ênfase em IA.”

Na perspectiva da liderança do grupo, estratégias efetivas de equidade devem combinar recursos acessíveis, orientação constante e suporte pedagógico, oferecendo alternativas para momentos de limitação tecnológica e monitorando o engajamento real dos estudantes.

Relação professor-tecnologia-aluno

Joaldo Diniz ressalta que a incorporação da tecnologia beneficia igualmente o corpo docente. Um exemplo prático é a personalização da jornada no Projeto Despertar — iniciativa voltada ao acolhimento e nivelamento de calouros. A ferramenta identifica lacunas de aprendizagem no ingresso, o curso livre permite o estudo no próprio ritmo do aluno e as aulas gravadas servem como material de consulta contínua.

“Um aluno pode precisar retomar um fundamento; outro, de mais exemplos; e um terceiro pode estar pronto para um desafio maior. A IA ajuda a identificar essas necessidades e a oferecer caminhos diferentes para alcançar os mesmos objetivos de aprendizagem. Personalizar não é deixar o aluno sozinho diante de uma tela. É ajudá-lo a avançar e reconhecer quando a intervenção humana é necessária”, pontua.

O vice-presidente destaca também a função de tutoria da ferramenta Sofia, que utiliza a bibliografia e os conteúdos oficiais da instituição como base de conhecimento. “Isso aproxima o apoio digital da proposta acadêmica, embora não dispense o acompanhamento pedagógico.”

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Na instituição, a capacitação docente figura como prioridade. Diniz defende que a formação contínua ideal deve unir letramento em IA, aplicação didática e uso responsável. “Isso significa trabalhar com situações concretas: preparar uma aula, construir uma atividade, revisar um material e analisar criticamente uma resposta incorreta gerada pela própria máquina.”

A pós-graduação em IA Aplicada à Didática do Ensino da UNINASSAU reflete essa diretriz, com foco estruturado em planejamento, produção de materiais, metodologias de avaliação e personalização da aprendizagem.

Integração entre tecnologia, aprendizagem e gestão

Segundo o gestor, o próximo passo da UNINASSAU é aprofundar a integração entre tecnologia, aprendizagem e gestão, ampliando a capacidade de mensurar os impactos reais das inovações no desempenho acadêmico. "Precisamos avaliar se a inovação ajuda o aluno a compreender melhor, avançar na formação e se preparar para o mercado. O número de ferramentas disponíveis, por si só, diz muito pouco", explica.

Para 2030, o executivo projeta uma universidade com jornadas mais flexíveis, suporte personalizado e redução do tempo gasto em tarefas burocráticas — abrindo espaço para que o professor atue de forma mais estratégica na orientação, na mediação de projetos e no desenvolvimento de competências humanas.

“Quanto mais a IA participar da nossa rotina, mais importantes serão o pensamento crítico, a ética, a criatividade e a capacidade de colaborar. A universidade precisa formar pessoas capazes de conduzir essa transformação, compreender suas consequências e fazer escolhas responsáveis”, finaliza.

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Joaldo Diniz, vice presidente do Grupo Ser Educacional, afirma que a incorporação da IA na educação é benéfica para o estudante e para o professor - FOTO:Divulgação/UNINASSAU

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