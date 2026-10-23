Enem 2026: solubilidade e concentração entram na revisão

Quando uma substância se dissolve em água, a quantidade que cabe naquela solução depende de condições que precisam ser interpretadas. Esse raciocínio faz parte da revisão de química para o Enem 2026.

A matriz do Inep lista solubilidade e concentração das soluções. O mesmo bloco inclui soluções verdadeiras, coloides, suspensões e aspectos qualitativos das propriedades coligativas.

Solubilidade indica quanto de uma substância pode se dissolver em determinadas condições. Concentração, por sua vez, relaciona a quantidade de soluto com a quantidade de solução ou de solvente, conforme a grandeza usada.

Química integra Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro. Antes disso, o primeiro domingo do Enem 2026 será realizado em 8 de novembro.

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Como estudar soluções de forma prática

Comece diferenciando solução, coloide e suspensão. Em seguida, treine a leitura de tabelas, gráficos e unidades usadas para expressar concentração, observando quais dados o enunciado oferece.

Para 8 e 15 de novembro de 2026, vale também relacionar solubilidade a situações de equilíbrio previstas na matriz. O documento delimita os conteúdos, mas não antecipa o formato nem a frequência das questões.

Resumo

Revisar: solubilidade e concentração



Diferenciar: soluções, coloides e suspensões



Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026



Primeiro dia: 8 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.