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Enem 2026: posso responder inglês e espanhol na prova?

Participante deve fazer apenas as questões do idioma escolhido na inscrição; opção consta no Cartão de Confirmação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/10/2026 às 16:37
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Enem 2026: posso responder inglês e espanhol na prova? FOTO: Imagem de Magnific

O caderno do primeiro dia pode trazer questões de inglês e espanhol, mas cada participante deverá responder somente ao idioma escolhido durante a inscrição no Enem 2026.

A opção selecionada aparece no Cartão de Confirmação da Inscrição. O documento também reunirá informações como data, horário, endereço de aplicação e eventual atendimento aprovado.

O edital do Inep informa que a escolha da língua estrangeira só podia ser alterada durante o período de inscrição. No dia da prova, portanto, o candidato deve seguir a opção registrada no sistema.

As questões de língua estrangeira integram o primeiro domingo, em 8 de novembro. A aplicação regular do Enem 2026 será concluída em 15 de novembro, com Ciências da Natureza e Matemática.

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Antes do exame, consulte no Cartão de Confirmação se a opção registrada é inglês ou espanhol. Ao receber o caderno, localize o bloco correspondente e responda apenas às questões daquela língua.

Para as provas de 8 e 15 de novembro de 2026, a leitura atenta das instruções continua sendo parte do cuidado com o cartão-resposta. Marcar o outro idioma não muda a escolha feita na inscrição.

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Resumo

  • Língua estrangeira: inglês ou espanhol
  • Responder: somente a opção escolhida na inscrição
  • Onde conferir: Cartão de Confirmação
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 língua estrangeira regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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