Enem 2026: lápis e borracha podem ser levados para a prova?

Levar lápis para fazer contas ou rascunhos parece uma escolha comum, mas o item não pode ficar sobre a carteira durante o Enem 2026. A mesma regra alcança lapiseira, borracha, régua e corretivo.

O edital determina que esses materiais sejam colocados no envelope porta-objetos fornecido pelo chefe de sala. Mantê-los fora do envelope ao iniciar as provas pode levar à eliminação.

Para preencher os materiais do exame, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente. É essa a opção que deve estar acessível durante a aplicação regular.

A orientação vale nos dois domingos do Enem 2026, marcados para 8 e 15 de novembro. Separar a caneta correta antes de sair de casa reduz o risco de depender de um material que não poderá ser usado.

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Ao entrar na sala, siga as instruções da equipe e guarde lápis, borracha, lapiseira, régua e corretivo no envelope porta-objetos. O edital também manda acondicionar outros materiais estranhos à realização da prova.

Em 8 e 15 de novembro de 2026, deixe sobre a carteira apenas o que a equipe autorizar. O envelope deve permanecer conforme a orientação dos aplicadores durante todo o exame.

Resumo

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026



Para responder: caneta preta de material transparente



Lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo: guardar no envelope



Item fora do envelope ao iniciar a prova: risco de eliminação

Para mais informações, consulte o site do Inep.