ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: lápis e borracha podem ser levados para a prova?

Itens devem permanecer no envelope porta-objetos; respostas são preenchidas com caneta preta de material transparente.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/10/2026 às 16:23
Imagem de rawpixel.com no Magnific
Enem 2026: lápis e borracha podem ser levados para a prova? FOTO: Imagem de rawpixel.com no Magnific

Levar lápis para fazer contas ou rascunhos parece uma escolha comum, mas o item não pode ficar sobre a carteira durante o Enem 2026. A mesma regra alcança lapiseira, borracha, régua e corretivo.

O edital determina que esses materiais sejam colocados no envelope porta-objetos fornecido pelo chefe de sala. Mantê-los fora do envelope ao iniciar as provas pode levar à eliminação.

Para preencher os materiais do exame, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente. É essa a opção que deve estar acessível durante a aplicação regular.

A orientação vale nos dois domingos do Enem 2026, marcados para 8 e 15 de novembro. Separar a caneta correta antes de sair de casa reduz o risco de depender de um material que não poderá ser usado.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que fazer se o lápis estiver na mochila

Ao entrar na sala, siga as instruções da equipe e guarde lápis, borracha, lapiseira, régua e corretivo no envelope porta-objetos. O edital também manda acondicionar outros materiais estranhos à realização da prova.

Em 8 e 15 de novembro de 2026, deixe sobre a carteira apenas o que a equipe autorizar. O envelope deve permanecer conforme a orientação dos aplicadores durante todo o exame.

Leia Também

Resumo

  • Provas: 8 e 15 de novembro de 2026
  • Para responder: caneta preta de material transparente
  • Lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo: guardar no envelope
  • Item fora do envelope ao iniciar a prova: risco de eliminação

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.