Enem 2026: imperialismo e guerras estão na matriz

Estudar o imperialismo de forma isolada pode dificultar a compreensão das disputas que atravessaram os séculos XIX e XX. Para o Enem 2026, o tema aparece ligado à ocupação da Ásia e da África e a grandes conflitos internacionais.

A matriz de Ciências Humanas conecta imperialismo, Guerras Mundiais e Guerra Fria. O documento também inclui sistemas totalitários e a reorganização política internacional após esse período.

Na revisão, o estudante pode observar interesses econômicos, controle de territórios, rivalidades entre potências e consequências para as populações dominadas. Esses vínculos ajudam a interpretar mapas, documentos e textos históricos.

Ciências Humanas será aplicada em 8 de novembro, primeiro domingo do exame. O Enem 2026 terá o segundo dia em 15 de novembro.

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Organize os processos em sequência, mas não pare nas datas. Compare causas, interesses e efeitos do imperialismo, das guerras e da divisão internacional que marcou a Guerra Fria.

Para as provas de 8 e 15 de novembro de 2026, a matriz do Inep funciona como guia de conteúdo. Ela não prevê o recorte que será usado nem indica a frequência de cada assunto.

Resumo

Revisar: imperialismo e ocupação da Ásia e da África



Relacionar: Guerras Mundiais e Guerra Fria



Ciências Humanas: 8 de novembro de 2026



Segundo dia: 15 de novembro de 2026



Para mais informações, consulte o site do Inep.