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Enem 2026: como revisar plano cartesiano, retas e círculos

Conteúdos aparecem juntos na matriz de matemática e podem envolver posição, distância e relações geométricas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/10/2026 às 17:05
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Enem 2026: como revisar plano cartesiano, retas e círculos FOTO: Imagem de rawpixel.com no Magnific

Localizar um ponto, interpretar o caminho de uma reta e reconhecer uma circunferência são habilidades que podem se encontrar na mesma questão de matemática do Enem 2026.

A matriz de referência inclui plano cartesiano, retas, circunferências, paralelismo e perpendicularidade entre os conhecimentos algébricos e geométricos.

Na prática, esses tópicos pedem que o estudante conecte desenho e cálculo. Coordenadas indicam posições, enquanto inclinação, distância e interseção ajudam a entender como os elementos se relacionam.

A prova de Matemática será aplicada em 15 de novembro. O primeiro dia do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro, completando as duas datas regulares definidas pelo Inep.

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Por onde começar a revisão

Treine a leitura dos eixos, a localização de pares ordenados e a identificação de retas paralelas ou perpendiculares. Depois, avance para situações que combinem equações, pontos e circunferências no mesmo plano.

A matriz orienta o conteúdo para 8 e 15 de novembro de 2026, mas não informa quantas questões tratarão de cada assunto. Ela deve servir como guia de estudo, e não como previsão da prova.

Resumo

  • Conteúdos: plano cartesiano, retas e circunferências
  • Também revisar: paralelismo e perpendicularidade
  • Matemática: 15 de novembro de 2026
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Mais informações no site do Inep

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Jefferson Albuquerque
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