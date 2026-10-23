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Enem 2026: assinar a redação pode anular o texto

Nome, assinatura, rubrica ou outra identificação não devem aparecer no espaço reservado à produção textual.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/10/2026 às 16:56
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Enem 2026: assinar a redação pode anular o texto FOTO: Imagem de jcomp no Magnific

Colocar o próprio nome no fim da redação não funciona como sinal de autoria no Enem 2026. Pelo contrário: identificar-se no espaço destinado ao texto é uma das situações que podem provocar a anulação.

A regra inclui nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação. Por isso, o candidato não deve criar despedidas assinadas nem acrescentar marcas pessoais à produção entregue para correção.

O edital trata especificamente do espaço reservado ao texto da redação. Os demais campos dos materiais devem ser preenchidos apenas conforme as instruções do caderno e da equipe de aplicação.

A redação será feita no primeiro dia, em 8 de novembro. O Enem 2026 continua no domingo seguinte, 15 de novembro, com as provas da segunda etapa.

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Como encerrar a redação sem se identificar

O texto deve terminar com a conclusão exigida pela proposta, sem nome, iniciais ou assinatura. A cartilha do participante ajuda a revisar a estrutura dissertativo-argumentativa esperada, enquanto o edital reúne os casos de anulação.

Antes de entregar a folha em 8 de novembro, faça uma leitura final e retire qualquer identificação inserida por engano. As datas da aplicação regular são 8 e 15 de novembro de 2026.

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Resumo

  • Redação: 8 de novembro de 2026
  • Segundo dia: 15 de novembro de 2026
  • Não escrever no texto: nome, assinatura, rubrica ou identificação
  • Consequência prevista: redação anulada

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 redação do Enem regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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Localidade:Recife, PE

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