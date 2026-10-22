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FPS une aprendizado, tecnologia e imersão na prática com infraestrutura diferenciada

Instituição detém de laboratórios de alta fidelidade e um ecossistema de 6,5 mil m² dedicado ao ensino, prática e bem-estar dos alunos

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
Publicado em 23/10/2026 às 16:47
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Graduação em Odontologia da FPS segue a metodologia ABP - Aprendizagem Baseada em Problemas | Foto: FPS/Divulgação
Graduação em Odontologia da FPS segue a metodologia ABP - Aprendizagem Baseada em Problemas | Foto: FPS/Divulgação FOTO: Graduação em Odontologia da FPS segue a metodologia ABP - Aprendizagem Baseada em Problemas | Foto: FPS/Divulgação

A formação em saúde exige conhecimentos técnicos, mas também aprendizado na prática. Neste sentido, o ambiente tem um papel crucial em qualificar os profissionais do futuro, sendo palco para rotina de estudos e os desafios desse processo.

Na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), a infraestrutura física e tecnológica - distribuída pelos 6.500 m² de área - funcionam como pilar fundamental para a aplicação da metodologia ativa de ensino, conectando o conhecimento teórico à prática diária desde os primeiros semestres.

"A infraestrutura é fundamental para a completa aplicação da nossa metodologia, o tamanho e equipamentos nas salas de tutorias para a aprendizagem cognitiva, os laboratórios para as práticas do fazer para o desenvolvimento do domínio psicomotor e a avaliação progressiva para acompanhar além do saber e do fazer as atitudes e comportamentos durante a graduação", explica Gilliatt Falbo, coordenador acadêmico da FPS.

Do CSim ao IMIP: cenários de prática e simulação

Acervo FPS/Divulgação
O Centro de Simulação da FPS recria um ambiente hospitalar e dispõe de oito salas complexas de simulação - Acervo FPS/Divulgação

Entre os destaques da FPS envolvendo a estrutura está o Centro de Simulação (CSIM). Afialiado do Centro de Simuação Realística do Hospital Israelita Albert Einstein, o espaço detém de manequins de alta fidelidade e ambientes que reproduzem enfermarias, consultórios, salas cirúrgicas e até mesmo Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Essa simulação imersiva prepara o terreno para a prática real em escala, que acontece no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Como hospital-escola da FPS e um dos maiores complexos hospitalares da América Latina, o IMIP coloca os acadêmicos em contato direto com casos de alta complexidade do SUS, unindo rigor técnico e empatia.

FOZ: inovação, empreendedorismo e o ecossistema de startups na FPS

A preparação para o mercado de saúde do futuro exige um olhar que vai além da prática clínica e assistencial. Por isso, a instituição conta com a FOZ, o Centro de Inovação em Saúde e Educação da FPS. O espaço funciona como um hub dinâmico de coworking, incubação e aceleração voltado a startups, empresas e profissionais que desenvolvem soluções tecnológicas para o setor.

Ao conectar o ecossistema empreendedor ao conhecimento acadêmico, a FOZ estimula a cultura da inovação diretamente na graduação e na pós-graduação. A estrutura promove módulos de empreendedorismo para discentes e docentes, permitindo que alunos e professores transformem ideias, pesquisas e necessidades do dia a dia da saúde em negócios viáveis, sustentáveis e com alto impacto social.

Ao integrar a chancela do Hospital Albert Einstein, a dimensão do IMIP, o hub de inovação FOZ e um campus focado na qualidade de vida, a Faculdade Pernambucana de Saúde reafirma seu compromisso em oferecer uma formação médica e de saúde de padrão internacional em Pernambuco.

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