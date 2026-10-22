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Enem 2026: redação em língua estrangeira pode receber nota zero

Texto escrito predominantemente ou integralmente em outro idioma está entre as situações de anulação previstas pelo edital.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/10/2026 às 17:39
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Enem 2026: redação em língua estrangeira pode receber nota zero FOTO: Imagem de Magnific

Escrever palavras estrangeiras pode fazer parte de uma argumentação, mas produzir a redação principalmente em outro idioma coloca toda a nota em risco. No Enem 2026, o texto deve ser redigido em língua portuguesa.

O edital prevê nota zero quando a redação é escrita de forma predominante ou integral em língua estrangeira. A regra vale para a produção textual do primeiro dia, marcado para 8 de novembro; a aplicação regular continua em 15 de novembro de 2026.

Isso não significa que uma palavra ou expressão estrangeira isolada anule automaticamente o trabalho. O ponto central da regra é o uso predominante ou total de outro idioma no texto entregue para correção.

A exigência também não deve ser confundida com a prova objetiva de língua estrangeira. Inglês ou espanhol integra a área de Linguagens, enquanto a redação tem critérios próprios e precisa ser apresentada em português.

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Durante a preparação, vale praticar a construção completa da tese, dos argumentos e da proposta de intervenção em português. Se um termo estrangeiro for realmente necessário, ele precisa aparecer de modo pontual e compreensível no contexto.

A redação será aplicada em 8 de novembro, primeiro domingo do Enem 2026; as provas seguem em 15 de novembro. O edital do Inep reúne as condições que podem levar à nota zero e deve orientar a revisão final do candidato.

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Resumo

  • Redação: 8 de novembro de 2026
  • Segundo dia: 15 de novembro de 2026
  • Idioma do texto: língua portuguesa
  • Outro idioma predominante ou integral: nota zero

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Jefferson Albuquerque
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