Enem 2026: redação em língua estrangeira pode receber nota zero

Escrever palavras estrangeiras pode fazer parte de uma argumentação, mas produzir a redação principalmente em outro idioma coloca toda a nota em risco. No Enem 2026, o texto deve ser redigido em língua portuguesa.

O edital prevê nota zero quando a redação é escrita de forma predominante ou integral em língua estrangeira. A regra vale para a produção textual do primeiro dia, marcado para 8 de novembro; a aplicação regular continua em 15 de novembro de 2026.

Isso não significa que uma palavra ou expressão estrangeira isolada anule automaticamente o trabalho. O ponto central da regra é o uso predominante ou total de outro idioma no texto entregue para correção.

A exigência também não deve ser confundida com a prova objetiva de língua estrangeira. Inglês ou espanhol integra a área de Linguagens, enquanto a redação tem critérios próprios e precisa ser apresentada em português.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como manter o texto dentro da proposta

Durante a preparação, vale praticar a construção completa da tese, dos argumentos e da proposta de intervenção em português. Se um termo estrangeiro for realmente necessário, ele precisa aparecer de modo pontual e compreensível no contexto.

A redação será aplicada em 8 de novembro, primeiro domingo do Enem 2026; as provas seguem em 15 de novembro. O edital do Inep reúne as condições que podem levar à nota zero e deve orientar a revisão final do candidato.

Resumo

Redação: 8 de novembro de 2026



Segundo dia: 15 de novembro de 2026



Idioma do texto: língua portuguesa



Outro idioma predominante ou integral: nota zero

Para mais informações, consulte o site do Inep.