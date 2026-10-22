Enem 2026: posso ir ao banheiro depois de terminar a prova?

Terminou a prova do Enem 2026 e pretende ir ao banheiro antes de deixar o local? O candidato precisa inverter essa ordem: depois de concluir o exame, não poderá mais usar o banheiro do local de aplicação.

A orientação vale tanto para o primeiro domingo, em 8 de novembro, quanto para o segundo, em 15 de novembro de 2026. Por isso, a ida ao banheiro deve ocorrer enquanto o participante ainda estiver realizando a prova e seguindo o controle da equipe de aplicação.

O edital do Inep também informa que o uso do banheiro não é permitido durante a saída definitiva do local. Na prática, quem já entregou os materiais e encerrou sua participação deve seguir para fora, sem tentar circular novamente pelas dependências.

A regra merece atenção porque o fim da prova costuma reunir cansaço, pressa e várias tarefas ao mesmo tempo. Saber antecipadamente o que fazer evita que uma necessidade simples seja deixada para depois da entrega.

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Como se organizar antes de entregar a prova

Antes de avisar ao fiscal que terminou, confira se todas as respostas foram marcadas como pretendia e avalie se precisa usar o banheiro. Enquanto a prova estiver em andamento, a saída da sala para essa finalidade segue as orientações e o acompanhamento da equipe.

Nos dois dias do Enem 2026 — 8 e 15 de novembro —, só considere a participação encerrada quando tiver certeza de que não precisa mais retornar a nenhuma área do local. O edital é a referência oficial para as regras de permanência e saída.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026



Banheiro: use antes de concluir e entregar a prova



Após a conclusão: não é permitido usar o banheiro do local



Saída definitiva: siga as instruções da equipe de aplicação

Para mais informações, consulte o site do Inep.