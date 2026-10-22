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Enem 2026: o que revisar sobre equações químicas

Balanceamento, fórmulas e aspectos quantitativos das reações estão listados na matriz de referência.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/10/2026 às 18:02
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Enem 2026: o que revisar sobre equações químicas FOTO: Imagem de jcomp no Magnific

Balancear uma equação química é garantir que a transformação respeite a quantidade de átomos de cada elemento. Esse é um dos pontos de química que o estudante pode incluir no plano de revisão para o Enem 2026.

A matriz do exame reúne fórmulas químicas, balanceamento de equações, leis ponderais, grandezas como mol e massa molar e cálculos estequiométricos. Esses tópicos ajudam a representar e interpretar o que acontece em uma reação.

O balanceamento ajusta os coeficientes colocados antes das fórmulas; ele não altera os índices que fazem parte da composição das substâncias. Essa distinção é essencial para preservar a identidade química de reagentes e produtos.

As questões de Ciências da Natureza serão aplicadas em 15 de novembro. O primeiro dia do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro, completando as duas datas da aplicação regular definidas pelo Inep.

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Como organizar a revisão de balanceamento

Comece contando os átomos de cada elemento nos dois lados da equação e procure ajustar os coeficientes até igualar as quantidades. Em seguida, releia a representação para verificar se nenhum elemento ficou desequilibrado.

Depois do treino básico, relacione a equação a massa, volume, mol e demais grandezas previstas na matriz. Para as provas de 8 e 15 de novembro de 2026, o objetivo é compreender a transformação e usar os dados apresentados, sem tentar adivinhar quais temas aparecerão.

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Resumo

  • Conteúdos: fórmulas, balanceamento e aspectos quantitativos
  • Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026
  • Primeiro dia: 8 de novembro de 2026
  • Atenção: ajuste coeficientes, não os índices das fórmulas

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 química regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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