Enem 2026: Darwin e teorias da evolução estão na matriz

Comparar diferentes explicações para a mudança das espécies é um caminho mais completo do que decorar apenas o nome de Charles Darwin. A evolução integra o conteúdo de biologia indicado para o Enem 2026.

A matriz de referência reúne explicações pré-darwinistas, a teoria evolutiva de Darwin e a teoria sintética da evolução. Também inclui seleção artificial e seus impactos sobre ambientes naturais e populações humanas.

Na prática, a revisão deve ajudar o estudante a distinguir cada explicação e a analisar evidências, processos e consequências em uma situação apresentada pela questão. O documento oficial não aponta qual abordagem será cobrada nem a frequência do tema.

Biologia faz parte de Ciências da Natureza, prova marcada para 15 de novembro. A aplicação regular do Enem 2026 começa uma semana antes, em 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como estudar evolução para o Enem

Monte comparações entre as ideias, observando o que muda de uma explicação para outra. Depois, treine a leitura de exemplos relacionados a espécies, populações, ambiente e ação humana, sempre buscando identificar o mecanismo discutido.

As datas de 8 e 15 de novembro de 2026 devem orientar o calendário de revisão. A matriz do Inep funciona como referência do conteúdo, mas não permite prever uma questão específica nem sua forma de apresentação.

Resumo

Tema: teorias da evolução



Inclui: Darwin, teoria sintética e explicações pré-darwinistas



Ciências da Natureza: 15 de novembro de 2026



Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026

Para mais informações, consulte o site do Inep.