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Enem 2026: como revisar semelhança de triângulos e Tales

Conteúdos de geometria aparecem na matriz de referência e pedem atenção a proporções e relações entre medidas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/10/2026 às 17:45
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Enem 2026: como revisar semelhança de triângulos e Tales FOTO: Imagem de azerbaijan_stockers no Magnific

Uma figura com retas paralelas, lados divididos em segmentos e medidas faltando costuma exigir mais leitura do desenho do que fórmulas decoradas. Para o Enem 2026, semelhança de triângulos e Teorema de Tales estão entre os conteúdos previstos em matemática.

Os dois assuntos se encontram na ideia de proporção. Quando figuras mantêm a mesma forma, seus lados correspondentes guardam relações que podem ser usadas para descobrir distâncias, alturas ou comprimentos desconhecidos.

A matriz de referência publicada pelo Inep inclui congruência e semelhança de triângulos, além do Teorema de Tales. O documento orienta o conteúdo do exame, mas não informa quantas questões serão dedicadas a cada tema.

A matemática será aplicada no segundo domingo, em 15 de novembro. Antes disso, em 8 de novembro de 2026, os participantes farão o primeiro dia da aplicação regular.

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O que observar antes de fazer a conta

Primeiro, identifique quais lados ou segmentos ocupam posições correspondentes. Depois, organize as razões na mesma ordem e confira se as retas paralelas ou a semelhança indicada na figura sustentam a proporção escolhida.

Na revisão para 8 e 15 de novembro de 2026, exercícios com mapas, sombras, plantas e divisões de terrenos podem ajudar a reconhecer o raciocínio em contextos diferentes. A matriz delimita o conteúdo, mas não prevê o formato exato das questões.

Resumo

  • Tema: semelhança de triângulos e Teorema de Tales
  • Prova de matemática: 15 de novembro de 2026
  • Primeiro dia do Enem: 8 de novembro de 2026
  • Revisão: correspondência entre lados, paralelismo e proporções.

Mais informações no site do Inep

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Jefferson Albuquerque
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