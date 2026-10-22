Enem 2026: cigarro e bebida são proibidos no local de prova

Nem o intervalo antes da entrada na sala deve ser tratado como uma área livre para fumar ou consumir bebida alcoólica. O local de aplicação do Enem 2026 está sujeito a regras que valem para todo o período em que o candidato estiver ali.

A proibição abrange bebida alcoólica, drogas ilícitas, cigarros, cigarros eletrônicos e outros produtos derivados do tabaco. O edital do Inep inclui essa conduta entre as situações que podem provocar a eliminação do participante.

Esse cuidado deverá ser observado nas duas datas da aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026. A restrição não se limita ao momento em que o caderno de questões está sobre a mesa, pois o texto oficial se refere ao local de provas.

Para evitar problemas, o mais seguro é não levar nenhum desses itens. O candidato reduz o risco de infringir uma regra por distração e mantém na mochila apenas o que será útil durante o exame.

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O que a regra inclui

O edital cita de forma expressa os dispositivos eletrônicos para fumar. Portanto, trocar o cigarro comum por um vape não muda a proibição, e o mesmo princípio alcança os demais derivados do tabaco previstos no documento.

Quem fará o Enem em 8 e 15 de novembro deve separar com antecedência documento, caneta e os itens permitidos para o dia. A leitura das regras oficiais ajuda a distinguir o que pode apenas ficar guardado do que não deve ser levado ao local.

Resumo

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026



Proibidos no local: álcool, drogas ilícitas e produtos de tabaco



A regra inclui cigarro eletrônico



Descumprimento: pode causar eliminação

Para mais informações, consulte o site do Inep.