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ENEM 2026

Enem 2026: cigarro e bebida são proibidos no local de prova

Restrição inclui cigarro eletrônico e derivados do tabaco; descumprimento pode levar à eliminação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/10/2026 às 17:28
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Nem o intervalo antes da entrada na sala deve ser tratado como uma área livre para fumar ou consumir bebida alcoólica. O local de aplicação do Enem 2026 está sujeito a regras que valem para todo o período em que o candidato estiver ali.

A proibição abrange bebida alcoólica, drogas ilícitas, cigarros, cigarros eletrônicos e outros produtos derivados do tabaco. O edital do Inep inclui essa conduta entre as situações que podem provocar a eliminação do participante.

Esse cuidado deverá ser observado nas duas datas da aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026. A restrição não se limita ao momento em que o caderno de questões está sobre a mesa, pois o texto oficial se refere ao local de provas.

Para evitar problemas, o mais seguro é não levar nenhum desses itens. O candidato reduz o risco de infringir uma regra por distração e mantém na mochila apenas o que será útil durante o exame.

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O que a regra inclui

O edital cita de forma expressa os dispositivos eletrônicos para fumar. Portanto, trocar o cigarro comum por um vape não muda a proibição, e o mesmo princípio alcança os demais derivados do tabaco previstos no documento.

Quem fará o Enem em 8 e 15 de novembro deve separar com antecedência documento, caneta e os itens permitidos para o dia. A leitura das regras oficiais ajuda a distinguir o que pode apenas ficar guardado do que não deve ser levado ao local.

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Resumo

  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026
  • Proibidos no local: álcool, drogas ilícitas e produtos de tabaco
  • A regra inclui cigarro eletrônico
  • Descumprimento: pode causar eliminação

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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