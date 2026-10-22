Carreiras na Saúde em expansão: saiba quem o mercado realmente está buscando

Entre as principais tendências para o futuro, dados do World Social Report publicado pela ONU (UN DESA) e levantamentos da Organização Mundial da Saúde (OMS), mostram que a população mundial com 65 anos ou mais deve crescer de 761 milhões (em 2021) para cerca de 1 bilhão até 2030. Esse aumento não representa apenas uma mudança demográfica, mas também um aumento na busca por cuidados com saúde mental, prevenção de doenças crônicas e acesso a tecnologias médicas por esse público e, consequentemente, a necessidade de profissionais preparados para promover qualidade de vida, mitigar riscos e preservar a autonomia.

Outra tendência ligada ao cuidado que tem crescido é o wellness (bem-estar). Em 2024, o relatório Country Rankings, do Global Wellness Institute, registrou que a economia do bem-estar no Brasil alcançou a marca de US$ 125 bilhões (o equivalente a R$ 647,5 bilhões na época). Essa propensão está associada à adoção de um estilo de vida mais saudável, priorizando cuidados físicos e psicológicos.

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A coordenadora acadêmica de saúde do campus Graças da UNINASSAU Recife, Michele Lopes, já nota esse movimento na capital pernambucana. "Recife reúne uma população com necessidades crescentes de cuidado e uma rede de serviços que oferece diferentes possibilidades de atuação profissional. Hospitais, clínicas, laboratórios, unidades do SUS, atendimento domiciliar e serviços de reabilitação são alguns desses espaços", relata.

Diante desse cenário, a especialista afirma que os cursos ofertados pela instituição possibilitam construir diversas trajetórias: a Enfermagem na assistência e na gestão do cuidado; a Fisioterapia, a Terapia Ocupacional e a Fonoaudiologia, na reabilitação; a Psicologia, na saúde mental; e a Nutrição e a Educação Física, na prevenção e na qualidade de vida.

"Farmácia, Biomedicina e Odontologia também apresentam campos de atuação em serviços clínicos, diagnósticos e assistenciais. Além disso, Estética e Medicina Veterinária ampliam as possibilidades de carreira em segmentos próprios, como cuidados estéticos, clínicas veterinárias, diagnóstico animal e saúde pública", acrescenta.

Exigências do mercado de trabalho

Contudo, para um bom profissional, apenas o diploma não é o suficiente. Michele ressalta a importância de uma formação científica sólida conectada à prática e às necessidades das pessoas. Na avaliação da coordenadora, a perspectiva é que as transformações demográficas e tecnológicas mantenham a necessidade de profissionais com capacidade de adaptação.

"Uma questão central é a necessidade de profissionais capazes de unir conhecimento técnico, experiência prática e atualização constante. Áreas como cuidado à pessoa idosa, saúde mental, reabilitação, assistência hospitalar e diagnóstico exigem competências específicas e trabalho integrado. Mais do que escolher uma profissão, o estudante precisa se preparar para construir uma trajetória de qualificação", reforça a especialista.

Ela explica que a proposta da UNINASSAU é conectar a formação acadêmica aos desafios que o futuro profissional encontrará nos serviços de saúde. Para isso, é necessário valorizar o conhecimento científico, o desenvolvimento de habilidades práticas e a compreensão das necessidades da população, respeitando as diretrizes de cada curso.



A coordenadora acadêmica de saúde do campus Graças da UNINASSAU Recife, Michele Lopes, é essencial ao profissional comunicar-se bem, saber ouvir e trabalhar em equipe - Divulgação/UNINASSAU

Além da capacitação técnica, o mercado exige competências comportamentais e humanas. Para Michele, habilidades como comunicar-se bem, saber ouvir e trabalhar em equipe são diferenciais essenciais. "O paciente precisa compreender as orientações, sentir-se respeitado e participar das decisões sobre seu cuidado." Outros destaques são a empatia, a organização, o equilíbrio emocional, a capacidade de resolver problemas e a responsabilidade.

A especialista avalia que essas competências têm valor em todas as áreas - do atendimento clínico à gestão, dos laboratórios aos serviços veterinários. "Nossa visão de formação considera esse conjunto: profissionais tecnicamente preparados e capazes de estabelecer relações de confiança com pacientes, familiares, tutores e equipes", salienta.

Ela explica que atividades supervisionadas, estudos de caso e recursos de simulação, conforme a estrutura de cada curso, permitem exercitar habilidades e discutir situações que fazem parte da atuação em Saúde.



Para a UNINASSAU, a prioridade é conectar a formação acadêmica aos desafios que o estudante encontrará no mercado de trabalho - Divulgação/UNINASSAU

Outra exigência do mercado de trabalho são profissionais capacitados para utilizar tecnologias que estão transformando o cuidado, como as que envolvem a inteligência artificial (IA). Pensando nessa necessidade, a UNINASSAU incorporou a IA às matrizes curriculares com a disciplina de Inteligência Artificial na Saúde.

"A IA pode apoiar o aprendizado, a análise de informações e os processos de cuidado. Para utilizá-la com responsabilidade, o estudante precisa desenvolver capacidade de verificar resultados, reconhecer limitações e proteger os dados dos pacientes. Nossa perspectiva é integrar inovação, conhecimento científico e humanização, mantendo a segurança e a responsabilidade profissional como prioridades", detalha Michele.

E lembra que a IA analisa grandes volumes de dados e otimiza diagnósticos, mas não substitui a empatia e a tomada de decisão humana: "A tecnologia deve contribuir para a qualidade do atendimento, enquanto o profissional mantém a responsabilidade de ouvir, compreender o contexto e respeitar as escolhas da pessoa atendida. Isso exige trabalhar ética, confidencialidade, pensamento crítico e comunicação junto com as habilidades técnicas. Em todas as profissões, o uso responsável da tecnologia começa com uma formação comprometida com a vida."

A coordenadora destaca o ecossistema educacional UBÍQUA, que integra a proposta da UNINASSAU de aproximar aprendizagem, inovação, empreendedorismo e trabalhabilidade. Ela afirma que, na Saúde, essa visão fortalece uma formação que considera tanto a atuação assistencial quanto as possibilidades de gestão, pesquisa e desenvolvimento profissional.

Cursos de Saúde na UNINASSAU

A UNINASSAU dispõe de diversos cursos na área de Saúde, nas modalidades presencial e a distância (EaD). São eles:

Biomedicina;

Educação Física;

Enfermagem;

Estética;

Farmácia;

Fisioterapia;

Fonoaudiologia;

Medicina Veterinária;

Nutrição;

Odontologia;

Psicologia;

Terapia Ocupacional.

Michele afirma que cada curso tem sua identidade e suas possibilidades de carreira e que juntos representam uma formação voltada à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento, à reabilitação, ao bem-estar e à saúde humana e animal. Ela também orienta os interessados a conhecerem as profissões para encontrar aquela com a qual têm mais afinidade.

E garante: "Nosso compromisso é contribuir para que essa escolha se transforme em uma trajetória de aprendizagem, desenvolvimento profissional e impacto positivo na sociedade."