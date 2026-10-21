Revoluções modernas no Enem 2026: veja o que estudar

As revoluções da Europa Moderna mudaram relações de poder, direitos e formas de organização política. Compreender essas transformações é um dos caminhos para revisar História para o Enem 2026.

O estudante deve observar causas, grupos envolvidos, ideias defendidas e consequências. A comparação entre processos ajuda a perceber tanto diferenças quanto mudanças compartilhadas.

A Matriz de Referência do Inep inclui revoluções sociais e políticas na Europa Moderna. O tópico aparece ao lado do Estado e dos direitos do cidadão a partir da Idade Moderna.

O mesmo bloco trata de cidadania e democracia na Antiguidade, além das formas direta, indireta e representativa de democracia. Essa organização permite relacionar conceitos políticos de épocas distintas.

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Uma tabela pode separar contexto, participantes, objetivos e resultados de cada processo. Depois, o candidato pode relacionar as revoluções às mudanças na cidadania e na ação do Estado.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. A matriz delimita o conteúdo, sem antecipar quais revoluções serão apresentadas nas questões.

Resumo

Revisar causas e consequências das revoluções modernas;



Identificar grupos e ideias em disputa;



Relacionar mudanças políticas a cidadania e direitos;



Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.