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Revoluções modernas no Enem 2026: veja o que estudar

Mudanças sociais e políticas na Europa fazem parte do conteúdo de Ciências Humanas

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 21/10/2026 às 17:36
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As revoluções da Europa Moderna mudaram relações de poder, direitos e formas de organização política. Compreender essas transformações é um dos caminhos para revisar História para o Enem 2026.

O estudante deve observar causas, grupos envolvidos, ideias defendidas e consequências. A comparação entre processos ajuda a perceber tanto diferenças quanto mudanças compartilhadas.

A Matriz de Referência do Inep inclui revoluções sociais e políticas na Europa Moderna. O tópico aparece ao lado do Estado e dos direitos do cidadão a partir da Idade Moderna.

O mesmo bloco trata de cidadania e democracia na Antiguidade, além das formas direta, indireta e representativa de democracia. Essa organização permite relacionar conceitos políticos de épocas distintas.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como montar uma linha de revisão

Uma tabela pode separar contexto, participantes, objetivos e resultados de cada processo. Depois, o candidato pode relacionar as revoluções às mudanças na cidadania e na ação do Estado.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. A matriz delimita o conteúdo, sem antecipar quais revoluções serão apresentadas nas questões.

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Resumo

  • Revisar causas e consequências das revoluções modernas;
  • Identificar grupos e ideias em disputa;
  • Relacionar mudanças políticas a cidadania e direitos;
  • Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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