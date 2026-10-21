Recursos minerais no Enem 2026: o que pode ser cobrado

A retirada de recursos minerais transforma a economia e o espaço onde acontece. Para o Enem 2026, o estudante deve analisar benefícios, conflitos e impactos ligados a essa exploração.
O tema pode ser estudado a partir da relação entre sociedade e natureza. É importante observar como atividades econômicas se apropriam dos recursos e modificam o ambiente.
A Matriz de Referência do Inep inclui recursos minerais e energéticos, com atenção para exploração e impactos. Também cita os efeitos ambientais das atividades econômicas no Brasil.
Recursos hídricos, bacias hidrográficas, mudança climática, ilhas de calor, efeito estufa e chuva ácida aparecem no mesmo bloco de questões ambientais contemporâneas.
Como calcular a nota do Enem com peso?
Como organizar a revisão
O candidato pode relacionar cada atividade ao recurso utilizado, ao território afetado e às consequências ambientais. Mapas, gráficos e textos podem ajudar a comparar diferentes situações.
O Enem 2026 será aplicado, na edição regular, em 8 e 15 de novembro. A matriz apresenta os objetos de conhecimento, mas não prevê qual atividade mineral será usada nas questões.
Resumo
- Relacionar mineração, economia e território;
- Observar impactos ambientais da exploração;
- Revisar a relação entre sociedade e recursos naturais;
- Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.
Para mais informações, consulte o site do Inep.