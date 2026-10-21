Recursos minerais no Enem 2026: o que pode ser cobrado

A retirada de recursos minerais transforma a economia e o espaço onde acontece. Para o Enem 2026, o estudante deve analisar benefícios, conflitos e impactos ligados a essa exploração.

O tema pode ser estudado a partir da relação entre sociedade e natureza. É importante observar como atividades econômicas se apropriam dos recursos e modificam o ambiente.

A Matriz de Referência do Inep inclui recursos minerais e energéticos, com atenção para exploração e impactos. Também cita os efeitos ambientais das atividades econômicas no Brasil.

Recursos hídricos, bacias hidrográficas, mudança climática, ilhas de calor, efeito estufa e chuva ácida aparecem no mesmo bloco de questões ambientais contemporâneas.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como organizar a revisão

O candidato pode relacionar cada atividade ao recurso utilizado, ao território afetado e às consequências ambientais. Mapas, gráficos e textos podem ajudar a comparar diferentes situações.

O Enem 2026 será aplicado, na edição regular, em 8 e 15 de novembro. A matriz apresenta os objetos de conhecimento, mas não prevê qual atividade mineral será usada nas questões.

Resumo

Relacionar mineração, economia e território;



Observar impactos ambientais da exploração;



Revisar a relação entre sociedade e recursos naturais;



Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.