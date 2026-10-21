Fisiologia humana no Enem 2026: como estudar o tema

O corpo humano funciona por meio de sistemas que atuam de forma integrada. Essa visão conjunta é mais útil para o Enem 2026 do que decorar órgãos de maneira isolada.

A preparação deve relacionar estruturas e funções, observando como os processos vitais ajudam a manter o organismo. Comparações com outros seres vivos também podem organizar o estudo.

Na matriz de Biologia, o Inep inclui embriologia, anatomia e fisiologia humana. O documento cita ainda funções vitais dos seres vivos e sua relação com a adaptação a diferentes ambientes.

O tema aparece no bloco de identidade dos seres vivos, que reúne níveis de organização, ciclos de vida e padrões anatômicos e fisiológicos observados ao longo da evolução.

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O que observar na revisão

O estudante pode dividir o conteúdo por sistemas, relacionar cada estrutura à sua função e depois identificar conexões entre elas. Esquemas ajudam a visualizar a integração do organismo.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz funciona como guia de conteúdo, sem apontar quais sistemas do corpo estarão na prova.

Resumo

Relacionar anatomia e função;



Estudar os sistemas de forma integrada;



Revisar funções vitais e adaptação;



Provas em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.