Divisibilidade e fatoração: o que revisar para o Enem

Reconhecer padrões nos números pode encurtar a resolução de uma questão. Divisibilidade e fatoração ajudam o candidato a reorganizar valores e identificar relações importantes.

Na preparação para o Enem 2026, vale retomar critérios de divisibilidade e formas de decompor números e expressões. O objetivo é compreender quando esses recursos facilitam um problema.

A matriz publicada pelo Inep inclui operações com números naturais, inteiros, racionais e reais. Desigualdades, divisibilidade e fatoração aparecem no mesmo conjunto.

Razões, proporções, porcentagem, juros, sequências e princípios de contagem também integram os conhecimentos numéricos. Isso permite que uma questão combine mais de uma habilidade.

Como treinar divisibilidade e fatoração

O estudante pode revisar critérios de divisibilidade, decomposição em fatores e simplificação de expressões. Em cada exercício, deve observar se existe uma estrutura que evite cálculos longos.

As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro. A matriz orienta o roteiro, mas não informa a frequência de cada conteúdo.

Resumo

Revisar critérios de divisibilidade;



Treinar decomposição e fatoração;



Relacionar o tema a razões e proporções;



Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep

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