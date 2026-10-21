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Divisibilidade e fatoração: o que revisar para o Enem

Conteúdos integram os conhecimentos numéricos previstos na matriz de Matemática.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 21/10/2026 às 17:44
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Divisibilidade e fatoraÃ?Â§Ã?Â£o: o que revisar para o Enem FOTO: Imagem de Magnific

Reconhecer padrões nos números pode encurtar a resolução de uma questão. Divisibilidade e fatoração ajudam o candidato a reorganizar valores e identificar relações importantes.

Na preparação para o Enem 2026, vale retomar critérios de divisibilidade e formas de decompor números e expressões. O objetivo é compreender quando esses recursos facilitam um problema.

A matriz publicada pelo Inep inclui operações com números naturais, inteiros, racionais e reais. Desigualdades, divisibilidade e fatoração aparecem no mesmo conjunto.

Razões, proporções, porcentagem, juros, sequências e princípios de contagem também integram os conhecimentos numéricos. Isso permite que uma questão combine mais de uma habilidade.

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Como treinar divisibilidade e fatoração

O estudante pode revisar critérios de divisibilidade, decomposição em fatores e simplificação de expressões. Em cada exercício, deve observar se existe uma estrutura que evite cálculos longos.

As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro. A matriz orienta o roteiro, mas não informa a frequência de cada conteúdo.

Resumo

  • Revisar critérios de divisibilidade;
  • Treinar decomposição e fatoração;
  • Relacionar o tema a razões e proporções;
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep

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Enem 2026 Matemática regras do enem

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