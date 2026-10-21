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Consumo de energia no Enem 2026: o que revisar

Potência, corrente, tensão e circuitos simples integram os conhecimentos de Física

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 21/10/2026 às 17:25
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Consumo de energia no Enem 2026: o que revisar FOTO: Imagem de brgfx no Magnific

Entender quanto um aparelho consome exige observar sua potência e o tempo de funcionamento. Essa relação faz parte do conteúdo de eletricidade previsto para o Enem 2026.

Antes de calcular, o estudante deve identificar as grandezas apresentadas e conferir as unidades. Tensão, corrente, potência e energia representam informações diferentes dentro do circuito.

A Matriz de Referência do Inep inclui relações entre grandezas elétricas, circuitos simples, correntes contínua e alternada, medidores e representação gráfica de circuitos.

Potência e consumo de energia em dispositivos elétricos também aparecem na lista. A revisão, portanto, pode aproximar os conceitos de situações de uso cotidiano da eletricidade.

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O roteiro pode começar por tensão e corrente, avançar para potência e terminar na relação entre potência, tempo e energia. Diagramas e símbolos convencionais devem acompanhar a revisão.

As provas regulares do Enem 2026 serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. A matriz orienta o conteúdo, mas não prevê quantas questões tratarão de consumo de energia.

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Resumo

  • Diferenciar tensão, corrente, potência e energia;
  • Revisar circuitos elétricos simples;
  • Relacionar potência e tempo ao consumo;
  • Datas das provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 física regras do enem

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