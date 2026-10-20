Últimos três candidatos do Enem 2026 saem juntos?

Sim. Quando restarem apenas três participantes na sala do Enem 2026, eles deverão aguardar para sair juntos após a assinatura da ata.

A regra evita que um dos últimos candidatos deixe o ambiente sozinho enquanto os procedimentos finais ainda são realizados. Por isso, quem estiver nesse grupo pode precisar permanecer alguns minutos além do momento em que concluiu a própria prova.

O edital do Inep informa que os três últimos participantes presentes devem assinar a Ata de Sala antes da saída. A exceção prevista é para as salas de atendimento especializado.

O documento também estabelece que ninguém pode deixar a sala em definitivo antes de completar duas horas do início da prova. São regras diferentes: o tempo mínimo vale para todos, enquanto a saída conjunta atinge os três últimos.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que fazer se estiver entre os últimos



O candidato deve permanecer no local, acompanhar a orientação da equipe e assinar a ata no momento indicado. A saída só ocorre quando os três participantes puderem deixar a sala juntos.

O procedimento será adotado nos dois domingos da aplicação regular do Enem 2026, marcada para 8 e 15 de novembro. A exceção das salas de atendimento especializado deve ser respeitada.

Resumo

Os três últimos participantes saem juntos;



Antes, é necessário assinar a Ata de Sala;



A regra não se aplica às salas de atendimento especializado;



Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.