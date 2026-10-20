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Últimos três candidatos do Enem 2026 saem juntos?

Edital determina que participantes deixem a sala após a assinatura da ata; regra tem exceção no atendimento especializado.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 20/10/2026 às 16:47
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Sim. Quando restarem apenas três participantes na sala do Enem 2026, eles deverão aguardar para sair juntos após a assinatura da ata.

A regra evita que um dos últimos candidatos deixe o ambiente sozinho enquanto os procedimentos finais ainda são realizados. Por isso, quem estiver nesse grupo pode precisar permanecer alguns minutos além do momento em que concluiu a própria prova.

O edital do Inep informa que os três últimos participantes presentes devem assinar a Ata de Sala antes da saída. A exceção prevista é para as salas de atendimento especializado.

O documento também estabelece que ninguém pode deixar a sala em definitivo antes de completar duas horas do início da prova. São regras diferentes: o tempo mínimo vale para todos, enquanto a saída conjunta atinge os três últimos.

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O que fazer se estiver entre os últimos

O candidato deve permanecer no local, acompanhar a orientação da equipe e assinar a ata no momento indicado. A saída só ocorre quando os três participantes puderem deixar a sala juntos.

O procedimento será adotado nos dois domingos da aplicação regular do Enem 2026, marcada para 8 e 15 de novembro. A exceção das salas de atendimento especializado deve ser respeitada.

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Resumo

  • Os três últimos participantes saem juntos;
  • Antes, é necessário assinar a Ata de Sala;
  • A regra não se aplica às salas de atendimento especializado;
  • Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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