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ENEM 2026

Tempo adicional no Enem 2026: quem tem direito?

Recurso concede 60 minutos extras por dia a participantes com solicitação e documento aprovados.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 20/10/2026 às 16:58
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

O tempo adicional no Enem 2026 não é liberado automaticamente no local de prova. O recurso depende de solicitação feita na inscrição e da aprovação do documento que comprova a necessidade.

Quando o pedido é aceito, o participante recebe mais 60 minutos em cada dia do exame. O acréscimo vale para a realização das provas dentro das condições registradas pelo Inep.

Com o tempo adicional aprovado, a aplicação termina às 20h no primeiro domingo e às 19h30 no segundo, sempre no horário de Brasília. O início permanece às 13h30.

O edital traz uma regra diferente para a videoprova em Libras: esse recurso aprovado permite acréscimo de até 120 minutos em cada dia. Por isso, as duas modalidades não devem ser confundidas.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como conferir o recurso aprovado

O candidato deve verificar a situação do atendimento solicitado e observar exatamente quais recursos foram confirmados. No dia, precisa seguir o horário correspondente ao benefício aprovado.

As provas regulares do Enem 2026 ocorrerão em 8 e 15 de novembro. O tempo adicional de 60 minutos vale em cada um desses dias para quem cumpriu as condições do edital.

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Resumo

  • Tempo adicional comum: 60 minutos por dia;
  • É preciso ter solicitado o recurso e obtido aprovação;
  • Videoprova em Libras pode acrescentar até 120 minutos;
  • Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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Localidade:Recife, PE

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