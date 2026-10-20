Leis de Newton no Enem 2026: veja o que estudar

Antes de escolher uma fórmula, o estudante precisa descobrir quais forças atuam no corpo analisado. Essa leitura é o ponto de partida para revisar as Leis de Newton para o Enem 2026.

O candidato deve diferenciar força peso, normal, atrito e tração, além de compreender a ideia de inércia. Representar essas forças em um diagrama ajuda a organizar a situação.

Na matriz de Física, o Inep lista as Leis de Newton, força e variação da quantidade de movimento, centro de massa, forças internas e externas e conservação do momento linear.

O documento também inclui impulso, torque, equilíbrio estático e forças presentes no movimento circular. O conteúdo deve ser estudado como um conjunto de relações, não como fórmulas desconectadas.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como montar um diagrama de forças

Primeiro, o aluno pode isolar o corpo estudado. Depois, identifica cada interação, indica direção e sentido das forças e só então relaciona o desenho ao movimento ou ao equilíbrio descrito.

As provas regulares do Enem 2026 serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. A matriz define os conteúdos de preparação, mas não prevê quantas questões usarão as Leis de Newton.

Resumo

Revisar inércia e Leis de Newton;



Diferenciar peso, normal, atrito e tração;



Treinar diagramas de forças;



Provas em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.