Como a metodologia aplicada na FPS forma profissionais de saúde de qualidade

O estudante como protagonista. Essa é a proposta da Aprendizagem Baseada em Problemas, também conhecida como ABP, adotada na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) que visa unir o conhecimento acadêmico teórico e a prática real no ensino da saúde.

Para além da memorização de termos técnicos e anatomia, o cenário exige desses profissionais habilidades que não constam nos livros: empatia, rápida solução de problemas, capacidade de tomada de decisões e trabalho sob pressão com casos reais.

Pensando nisso, a FPS detém de diferenciais que beneficiam o processo de aprendizagem e profissionalização do estudante durante toda a sua graduação. "A principal estratégia da ABP é o trabalho em pequenos grupos entre 10 a 12 estudantes e um tutor que atua como facilitador do processo de aprendizagem. Isso cria uma estrutura para que se estabeleça a aprendizagem colaborativa", explica Gilliatt Falbo, coordenador acadêmico da FPS.

O que é o método ABP?

Conhecida internacionalmente como Problem-Base Learning (PBL), a ABP foi desenvolvida no Canadá, em 1969, na Universidade McMaster. Esse método coloca o estudante no foco e na construção do próprio conhecimento.

A ABP se forma em quatro pilares educacionais: construtiva, colaborativa, contextual e autodirigida. Na FPS, o ciclo de aprendizado valoriza a infraestrutura da instituição e a pedagogia próxima ao aulo: no máximo, 12 estudantes por sala de aula. No ambiente, a faculdade organiza discussões colaborativas, mediadas pelo professor que atua como facilitador dessas situações. A redução no quantitativo de alunos garante que nenhum estudante passe despercebido e que a mentoria ocorra de forma altamente personalizada.

"O trabalho em pequenos grupos possibilita maior interação entre os pares e entre esses e o tutor. O tutor é treinado para identificar os diversos perfis de estudantes e, dessa forma, estimular a participação e a motivação para aprender, porém, respeitando a singularidade de cada um", continua o coordenador.

De estudante a profissional de qualidade



Imagem de estudante durante análise MICROBIOLÓGICA na FPS - Divulgação/FPS

A aplicação dessa metodologia, aliado aos diferenciais da FPS, contribuem para a formação de um profissional completo - com competências técnicas e comportamentais atrativas para o mercado de trabalho moderno.

Estudos do World Economic Forum (WEF) no relatório Future of Jobs apontam consistentemente que habilidades como resolução de problemas complexos, pensamento crítico, trabalho em equipe e inteligência emocional estão entre as mais requisitadas e escassas nos profissionais contemporâneos. Entre eles:

Desenvolvimento contínuo de soft skills : ao discutir casos clínicos diariamente em grupo, o aluno aprimora a escuta ativa, a capacidade de argumentação, a liderança e o respeito às divergências de opinião.

: ao discutir casos clínicos diariamente em grupo, o aluno aprimora a escuta ativa, a capacidade de argumentação, a liderança e o respeito às divergências de opinião. Proximidade e mentoria individualizada : com no máximo 12 pessoas por sala, o tutor acompanha a evolução técnica e comportamental de cada aluno, ajudando-o a superar fragilidades específicas em tempo real.

: com no máximo 12 pessoas por sala, o tutor acompanha a evolução técnica e comportamental de cada aluno, ajudando-o a superar fragilidades específicas em tempo real. Raciocínio crítico em vez da memorização : o aprendizado surge da resolução de problemas reais da saúde, o que fixa o conhecimento a longo prazo.

: o aprendizado surge da resolução de problemas reais da saúde, o que fixa o conhecimento a longo prazo. Segurança na transição para a prática médica e hospitalar: habituados a debater condutas e fundamentar decisões em sala, os alunos ingressam nos estágios, no ambiente hospitalar e no SUS com postura madura e segura.

"Essa metodologia foi adotada, exatamente, pela necessidade de formar um novo perfil de profissional com competência técnica, ética e humanista capaz de atender às necessidades de saúde da população", acrescenta Gilliatt Falbo. "FPS dirige os seus esforços para formar um profissional não apenas com competência técnica, mas, sobretudo, com um perfil ético e humano, principalmente voltado para a assistência no sistema público de saúde (SUS)".