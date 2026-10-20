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Áreas e volumes no Enem 2026: como revisar Matemática

Medidas, escalas e figuras planas e espaciais integram os conhecimentos geométricos da prova.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 20/10/2026 às 17:06
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Áreas e volumes no Enem 2026: como revisar Matemática FOTO: Reprodução/Magnific

Calcular corretamente não basta quando a unidade está errada. Nas questões de áreas e volumes do Enem 2026, compreender o que está sendo medido é parte essencial da resolução.

A revisão pode começar pela diferença entre comprimento, área e volume. Depois, o estudante deve observar como as unidades se transformam e qual figura geométrica aparece na situação.

A Matriz de Referência do Inep inclui características de figuras planas e espaciais, grandezas, unidades de medida, escalas, comprimentos, áreas e volumes.

Ângulos, posições de retas, simetria, semelhança de triângulos e Teorema de Tales também fazem parte desse bloco. Isso permite que mais de um conceito geométrico seja usado no mesmo problema.

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O que conferir antes do cálculo

O candidato deve identificar a figura, separar as medidas fornecidas e conferir se todas estão na mesma unidade. Ao final, precisa verificar se a resposta pede comprimento, unidade quadrada ou unidade cúbica.

O Enem 2026 terá aplicação regular em 8 e 15 de novembro. A matriz orienta o estudo, mas não informa quantas questões abordarão áreas ou volumes.

Resumo

  • Diferenciar comprimento, área e volume;
  • Revisar conversão de unidades e escalas;
  • Reconhecer figuras planas e espaciais;
  • Datas das provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep

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