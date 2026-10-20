ENEM NE10
ENEM 2026

Ácidos e bases no Enem 2026: quais pontos revisar

Indicadores, condutividade, reação com metais e neutralização aparecem na matriz de Química.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 20/10/2026 às 17:29
Imagem de jcomp no Magnific
Ácidos e bases no Enem 2026: quais pontos revisar FOTO: Imagem de jcomp no Magnific

Reconhecer se uma substância tem caráter ácido ou básico é apenas a primeira etapa. Para o Enem 2026, o estudante também deve entender propriedades e reações associadas a esses grupos.

A revisão pode incluir indicadores, condutividade elétrica e neutralização. Também vale observar como ácidos e bases são definidos, classificados, formulados e nomeados.

A Matriz de Referência publicada pelo Inep reúne ácidos, bases, sais e óxidos. Entre as propriedades destacadas estão a reação com metais e a reação de neutralização.

O assunto aparece próximo ao estudo da água, solubilidade e concentração de soluções. Essa ligação favorece questões que exigem interpretação de sistemas aquosos e comparação de substâncias.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como dividir a revisão de ácidos e bases

Uma sequência simples é retomar definições e classificação, passar para indicadores e condutividade e terminar com reações de neutralização e com metais. O estudante deve relacionar cada propriedade ao fenômeno descrito.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz serve como guia, sem apontar a frequência do tema ou antecipar a forma da questão.

Leia Também

Resumo

  • Revisar conceitos e classificação de ácidos e bases;
  • Estudar indicadores e condutividade;
  • Compreender neutralização e reação com metais;
  • Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 química regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.