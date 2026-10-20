Ácidos e bases no Enem 2026: quais pontos revisar

Reconhecer se uma substância tem caráter ácido ou básico é apenas a primeira etapa. Para o Enem 2026, o estudante também deve entender propriedades e reações associadas a esses grupos.
A revisão pode incluir indicadores, condutividade elétrica e neutralização. Também vale observar como ácidos e bases são definidos, classificados, formulados e nomeados.
A Matriz de Referência publicada pelo Inep reúne ácidos, bases, sais e óxidos. Entre as propriedades destacadas estão a reação com metais e a reação de neutralização.
O assunto aparece próximo ao estudo da água, solubilidade e concentração de soluções. Essa ligação favorece questões que exigem interpretação de sistemas aquosos e comparação de substâncias.
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Como dividir a revisão de ácidos e bases
Uma sequência simples é retomar definições e classificação, passar para indicadores e condutividade e terminar com reações de neutralização e com metais. O estudante deve relacionar cada propriedade ao fenômeno descrito.
A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz serve como guia, sem apontar a frequência do tema ou antecipar a forma da questão.
Resumo
- Revisar conceitos e classificação de ácidos e bases;
- Estudar indicadores e condutividade;
- Compreender neutralização e reação com metais;
- Enem 2026: 8 e 15 de novembro.
Para mais informações, consulte o site do Inep.