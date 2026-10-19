Gêneros digitais no Enem 2026: o que observar

Uma mensagem publicada em ambiente digital muda conforme o público, o suporte e a intenção de quem escreve. Reconhecer essas escolhas faz parte da preparação de Linguagens para o Enem 2026.

O estudante deve observar quem produz o texto, para quem ele se dirige e qual objetivo procura alcançar. Palavras, imagens, organização e grau de formalidade ajudam a construir o sentido.

A Matriz de Referência do Inep inclui o estudo dos gêneros digitais, os recursos linguísticos usados nesses formatos e a caracterização dos interlocutores na comunicação tecnológica.

O documento também destaca o impacto e a função social das tecnologias da comunicação e da informação. A análise, portanto, pode envolver tanto a linguagem quanto o papel do suporte na circulação da mensagem.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como treinar a leitura de textos digitais



Ao encontrar um texto desse tipo, o candidato pode identificar suporte, público, finalidade e recursos usados. Em seguida, deve avaliar como essas escolhas influenciam a mensagem e a interação entre os participantes.

O Enem 2026 será aplicado, na edição regular, nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz orienta a preparação, sem antecipar os gêneros digitais que aparecerão nas questões.

Resumo

Identificar público, objetivo e suporte;



Observar recursos linguísticos e visuais;



Relacionar tecnologia e função social;



Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.